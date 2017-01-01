Huawei отменила презентации ноутбуков из-за санкций

Сроки выпуска ноутбуков пока неизвестны.

Ноутбуки пока не будут выпускать vesti.ru

Компания Huawei была вынуждена отложить на неопределённый срок анонс нового ноутбука на базе операционной системы Windows. Об этом рассказал журналистам глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu).

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«Бумажный» анонс нового продукта серии Matebook без точных сроков начала продаж должен был состояться на технологической выставке CES Asia в Шанхае. Однако презентация была отложена. Ричард Ю отметил, что компания не может осуществить поставки ПК и назвал ситуацию «неудачной».

На вопрос о возможном более позднем запуске, Ричард Ю отметил, что это зависит от ситуации с «чёрным списком» США. Топ-менеджер признал, что если ситуация не изменится продолжительное время, то ноутбук вообще не будет выпущен.

Huawei полагалась на американские технологии и партнёров для значительной части своей потребительской продукции. Так, флагманский ноутбук Matebook X Pro работает на операционной системе Microsoft Windows и использует процессоры Intel. Обе компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Huawei под давлением властей США.

Ранее в сети появилось сообщение, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.

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