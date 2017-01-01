iCloud официально появился в Windows 10

Приложение доступно в магазине Windows.

В Microsoft Store появилось обновлённое приложение iCloud, предназначенное для компьютеров с Windows 10.

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Единственным изменением является возможность просматривать файлы в проводнике без загрузки на устройство. Эта функция работает на основе OneDrive Files On-Demand.

Кроме того, изменился механизм обновления приложения. Больше не придётся запускать утилиту Apple Software Update, потому что оно обновляется через Microsoft Store.

В остальном iCloud для Windows не изменился. Он по-прежнему позволяет получить доступ к файлам iCloud Drive, фотографиям, почте, календарю, напоминаниям и закладкам Safari.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 будет занимать место на диске для будущих обновлений.

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