iCloud официально появился в Windows 10
В Microsoft Store появилось обновлённое приложение iCloud, предназначенное для компьютеров с Windows 10.
Читай также: Что такое iCloud и зачем он нужен
Единственным изменением является возможность просматривать файлы в проводнике без загрузки на устройство. Эта функция работает на основе OneDrive Files On-Demand.
Кроме того, изменился механизм обновления приложения. Больше не придётся запускать утилиту Apple Software Update, потому что оно обновляется через Microsoft Store.
В остальном iCloud для Windows не изменился. Он по-прежнему позволяет получить доступ к файлам iCloud Drive, фотографиям, почте, календарю, напоминаниям и закладкам Safari.
Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 будет занимать место на диске для будущих обновлений.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил