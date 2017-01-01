Логотип Firefox лишился лисы

Компания переделала логотип ради новых продуктов.

По словам представителей Mozilla, новый логотип необходим для того, чтобы поддержать развитие продуктовой линии.

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Он объединит продукты компании под брендом Firefox — помимо браузера Mozilla разрабатывает сервис для передачи файлов Send, сервис для предупреждения об утечках данных Monitor и сервис для хранения паролей Lockwise.

Для каждого продукта свой логотип mozilla

Логотип браузера сохранит изображение лисы, однако она станет ещё менее «рельефной». Автор The Verge Шон Холлистер сравнил, как менялось лого за последние годы.

Как менялся логотип mozilla

Mozilla начала готовиться к редизайну ещё летом 2018 года: в конце июля компания попросила пользователей выбрать один из двух новых стилей для редизайна логотипа и иконок.

Напомним, ранее сообщалось, что Mozilla запустит платный Firefox.

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