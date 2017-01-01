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Видео дня: Варвара Кошевая на Голос. Дети и Повторяем еду из фильмов

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В тренде - ТВ-шоу и эксперимент с едой.

Варвара Кошевая – "Fall In Line" – выбор вслепую – Голос. Дети 5 сезон

Варвара Кошевая исполнила песню "Fall In Line" Christina Aguilera на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 5 сезона Голос. Дети. 

ПОВТОРЯЕМ ЕДУ ИЗ ФИЛЬМОВ / КРАБСБУРГЕР / ГАРФИЛД ЛАЗАНЬЯ / ЛЕМБАС

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На канале vanzai появилось видео, которое четыре дня набрало более 2 илн просмотров. В ролике автор повторил три блюда из фильмов и мультфильмов. Это Крабсбургер из Губки Боба, лембас - эльфийский хлеб, и лазанья из Гарфилда.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мифы, в которые мы верим и 9 необычных вещей, найденных на берегу.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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