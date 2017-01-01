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Китайцы создали зарядку, которая не далась Apple

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Свой аналог AirPower создали в Китае.
AirUnleashed может заряжать до трех устройств сразу
AirUnleashed может заряжать до трех устройств сразу
airunleashed.com

Спустя полтора года после анонса AirPower, Apple отменила её выпуск. Но другие компании не растерялись и сделали свои аналоги AirPower. AirUnleashed один из них.

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AirUnleashed может заряжать три устройства одновременно. Зарядка специально разработана для iPhone, Apple Watch и AirPods. Внешне она похожа на AirPower.

Левая катушка (7,5 Вт) предназначена для iPhone. Посередине в углублении (2 Вт) размещаются Apple Watch, а правая катушка (5 Вт) подходит для AirPods.

Для работы зарядки необходимо использоваться адаптер питания, поддерживающий QuickCharge 2.0 и выше.

В отличие от AirPower, на AirUnleashed нельзя положить устройство в любое место для зарядки. По слухам, это была главная проблема при разработке AirPower, которую инженерам не удалось решить.

Также неизвестно, как обстоят дела с перегревом у AirUnleashed. Apple потратила миллионы долларов, но так и не смогла избавиться от перегрева AirPower.

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Поэтому нет уверенности, что AirUnleashed проработает долго и стабильно. Но у неё есть гарантия в течение одного года, и если обнаружится какой-то дефект, зарядку обещают поменять на новую.

AirUnleashed продаётся только в США и стоит 99 долларов. Это без учёта налога штата и доставки через посредника. Заказывать её стоит только на свой страх и риск.

На AliExpress давно продаются копии AirPower, которые стоят намного дешевле.

Судя по отзывам, они безотказно работают. Китайцы решили проблему перегрева, перед которой оказалась бессильна Apple?

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал сверхскоростную зарядку для телефонов.

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Теги: зарядка, Китай, Apple
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