День в истории: Патент на противогаз и швейцарский армейский нож

В этот день, 12 июня, произошли такие события.

Запатентован противогаз

Первый противогаз rus.team

12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось «Легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту.

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Активная работа над усовершенствованием средств защиты дыхательных органов человека началась в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. Вторая атака была устроена на Восточном фронте против русских войск.

В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые маски, пропитанные специальным раствором. Однако они оказались ненадежным средством защиты.

Тогда выдающемуся российскому химику Николаю Зелинскому пришла в голову мысль использовать для защиты от газов уголь. Путем экспериментальных исследований ему удалось установить, что отравляющие вещества надежно поглощал термически обработанный березовый уголь.

На основе его выводов инженер Куммант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент. На изготовление такого противогаза ушло четыре месяца. В 1916 году в действующую армию была направлена первая партия противогазов. В ходе Первой мировой войны их было изготовлено около 11 миллионов.

Швейцарский армейский нож

Первый швейцарский армейский нож wikipedia.org/

В 1891 Карл Элзенер, владелец компании по производству хирургического оборудования, обнаружил, что карманные ножи, поставляемые в швейцарскую армию, делаются в Германии. Он решил изменить положение дел и оснастить армию ножами швейцарского изготовления. С этой целью он основал Ассоциацию Швейцарских Ножовщиков.

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Элзенер начал работу над предшественником современного Швейцарского Армейского Ножа, названный им «Солдатский Нож». Основной идеей было совместить карманный складной нож и отвёртку, которая стала необходима швейцарскому солдату вместе с принятием на вооружение швейцарской армии новой винтовки Schmidt-Rubin M1889, требовавшей отвёртку для разборки. Первый подобный нож имел деревянную рукоятку и был оснащён клинком, отвёрткой, открывалкой для консервов и шилом. Этот нож был закуплен швейцарской армией, но Элзенер продолжал усовершенствование и в 1896, после 5 лет напряжённой работы, создал нож, у которого с каждой стороны было по клинку. Специальный пружинный механизм удерживал их, при этом одна и та же пружина поддерживала оба клинка, что являлось нововведением на то время. Подобное устройство позволило удвоить количество инструментов. Элзенер, кроме второго клинка, добавил штопор.

12 июня 1897 Элзенер запатентовал своё новое устройство.

Осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4»

Станция Венера-4 вездеход-снегоболотоход.рф

12 июня 1967 года в СССР была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опустилась на планету Венера. В результате исследований, проведенных станцией, было установлено отсутствие на планете магнитного поля и радиационных поясов, был также определен состав атмосферы.

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С декабря 1970 года по март 1975 года в Советском Союзе осуществлялись запуски спускаемых аппаратов «Венера-7», «Венера-8», «Венера-9» и «Венера-10». Их посадочные модули смогли передать на Землю первые черно-белые изображения этой планеты.

А в марте 1982 года космические аппараты «Венера-13» и «Венера-14» впервые передали цветные изображения поверхности Венеры. 16 октября 1983 года с помощью космических аппаратов «Венера-15» и «Венера-16» начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности планеты.

В декабре 1984 года были запущены советские космические аппараты «Вега-1» и «Вега-2», предназначенные для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 года они достигли планеты и сбросили в ее атмосферу посадочные модули. В результате экспериментов, проведенных космическими аппаратами, была подробно исследована поверхность Венеры и ее атмосфера.

Напомним, днем ранее мы вспоминали экономичная печь и открытие Большого Барьерного рифа.

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