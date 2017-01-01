Amazon стал самым ценным брендом

Опубликован список самых ценных брендов.

Специалисты WPP и Kantar опубликовали 12 редакцию ежегодно обновляемого списка самых ценных мировых брендов, который называется BrandZ и включает 100 позиций.

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Первое место в списке занимает Amazon. Стоимость этого бренда за год выросла на 52% и достигла 315,5 млрд долларов.

В прошлом у Amazon было третье место, после Google и Apple. Сейчас Apple все так же находится на втором месте с показателем 309,5 млрд долларов, на 3% выше прошлогоднего. Стоимость Google — почти такая же, 309,0 млрд долларов, но сейчас ей соответствует третье место. Бренд Microsoft сохранил за собой четвертое место, за год подорожав на 25%, до 251,2 млрд долларов.

Первая десятка брендов kantar.com

Уточним, что в списке учитывается именно ценность бренда, а не рыночная капитализация. Если говорить о рыночной капитализации, лидером является Microsoft с показателем около 1 016 млрд долларов. На втором месте — Amazon стоимостью 916 млрд долларов, далее Apple стоимостью 751 млрд долларов и Google стоимостью 750 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple потеряла звание самой дорогой компании.

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