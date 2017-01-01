Сколько игрушечных машинок перетянут настоящую: Эксперименты

Реально ли вообще такое?

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Блогер решил провести эксперимент, который он планировал провести около 2 лет назад. Это перетянуть машину при помощи игрушечных машинок. Помимо этого, блогеры провели еще около четырех различных мини-опытов, за которыми будет интересно понаблюдать.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

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