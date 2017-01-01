"Квантовый скачок" Samsung QLED TV в безоговорочные лидеры

Компания Samsung последние 13 лет является глобальным лидером рынка бытовых телевизоров. В чем секрет этого лидерства? В правильной ставке на современные технологии!

Современные покупатели делают акцент на реалистичность и неизменное качество ТV - изображения. Именно об этом свидетельствует анализ продаж флагманских телевизоров.

А чем же обеспечивается высокое качество изображения? Одной из передовых телевизионных технологий является HDR, или расширенный динамический диапазон. Она увеличивает контрастность и обеспечивает более широкую палитру цветов, поэтому изображение на экране становится более реалистичным, глубоким и насыщенным. Такой эффект достигается за счет того, что расширяется диапазон доступных для нашего зрения оттенков (красного, синего и зеленого).

На первый план выходят возможности телевизора как устройства с поддержкой HDR. Ведь для получения максимального результата важны как показатели яркости и цветопередачи, так и вычислительные мощности. Современных технологий на рынке ТВ, способных раскрыть HDR на максимум две - QLED и OLED, но отличие между ними существенное.

В чем же отличие? Quantum Light Emitting Diode (QLED) – представляет собой технологию цветопередачи на основе дополнительного слоя квантовых точек, крошечных полупроводниковых кристаллов способных очень ярко светиться. Благодаря своим свойствам и под воздействием электрического тока последние могут воспроизводить точные цвета, тем самым формируя идеально чистый свет для подсветки пикселей. Слой квантовых точек расположен между матрицей экрана и LED-подсветкой. По сути, QLED это следующий технологический шаг в развитие LED-экранов.

Непримиримый “визави“ этой технологии – Organic Light Emitting Diode (OLED). Это светодиоды, которые расположены в матрице экрана и сами излучают очень яркий свет. Потому они не нуждаются в дополнительной фоновой подсветке по аналогии с LED-экранами. В OLED-экранах каждый пиксель светится сам по себе, а при формирование черного цвета выключается.

Равноценны ли эти технологии? Согласно данным некоторых исследований (например, исследование “RealLife OLED Burn-InTeston 6 TVs“), органическая природа каждого пикселя играет с таким экраном злую шутку, становясь причиной его уязвимости а именно “остаточного выгорания”. Выгорание экрана это неспособность пикселя передавать корректно цвета, в случае если на экране долгое время отображалась статическая картинка (такая как например логотип телеканала).

Компания Samsung в свою очередь сделала ставку именно на технологию QLED посчитав ее более долговечной. Ведь у этой технологии нет такой проблемы – неорганическая основа обеспечивает дисплею телевизора неизменную стойкость к выгоранию, даже на самых высоких уровнях яркости

В результате квантовые точки не только формируют точные цвета, но и усиливают яркость подсветки – при этом нет необходимости жертвовать ни одним из этих параметров. Это в свою очередь дает возможность использовать возможности HDR на максимум ведь для этой технологии яркость это критический показатель.

Технологическое решение экрана на квантовых точках Quantum Dot (QLED) позволило вывести качество изображения на новый уровень, обеспечивая цвета максимально приближенными к реальной жизни.

Как результат, в 2019 году компания Samsung представила первый на рынке QLED-телевизор с рекордным разрешением 8K. Уникальная особенность новинки включает процессор Quantum 8К, который благодаря технологии искусственного интеллекта может заметно улучшать качество исходного контента, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты и конечно же все преимущества экрана на квантовых точках.

Теперь перед покупателем не стоит проблема выбора, чему отдать предпочтение: картинке, звуку, контрастности, контенту. Ведь телевизоры Samsung QLED TV воплощают технологический максимум по всем этим параметрам!

А что же с гарантией на это технологическое чудо? Может такая “продвинутость“ как-то отразилась на долговечности? Samsung несет ответственность за качество и долговечность своей продукции и предоставляет 10-летнюю гарантию от выгорания экрана на все модели QLED TV уже более 3х лет.

Симбиоз технологий, их продуманность, долговечность технологических и конструктивных решений и стали теми секретами, которые вывели флагманские телевизоры Samsung QLED TV в лидеры рынка и “зрительских симпатий“. Можете убедиться в этом сами, тем более что эффект стойкий и гарантированный вам на 10 лет!