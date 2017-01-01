Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Мифы, в которые мы верим и 9 необычных вещей, найденных на берегу

Комментариев: 0
В тренде - познавательные видео.

Мифы, в которые мы верим 

Милые панды не так миролюбивы, как кажутся. Они могут напасть и серьезно покусать человека.

Страусы не прячут голову в песок и кусты, а пантеры - вовсе не отдельный вид.

9 НЕОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ, НАЙДЕННЫХ НА БЕРЕГУ

Читай также: Видео дня: Розы в водке и самый дорогой IPhone

Если вы живете у побережья или просто частенько прогуливаетесь возле самой воды, то наверняка знаете – море любит выносить на берег самые разные предметы. Обычно это какие-нибудь безделушки вроде ракушек, водорослей или пластиковых бутылок… Но иногда вместе с приливом на пляже появляются по-настоящему необычные и даже странные объекты. Некоторым из них бывает трудно найти какое-то логическое объяснение, а некоторые становятся сенсацией для всего мира.

Напомним, днем ранее в тренды попали Украина - Сербия и 100 сообщений звездам в Инстаграме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь