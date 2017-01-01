Видео дня: Мифы, в которые мы верим и 9 необычных вещей, найденных на берегу

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Мифы, в которые мы верим

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9 НЕОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ, НАЙДЕННЫХ НА БЕРЕГУ

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Если вы живете у побережья или просто частенько прогуливаетесь возле самой воды, то наверняка знаете – море любит выносить на берег самые разные предметы. Обычно это какие-нибудь безделушки вроде ракушек, водорослей или пластиковых бутылок… Но иногда вместе с приливом на пляже появляются по-настоящему необычные и даже странные объекты. Некоторым из них бывает трудно найти какое-то логическое объяснение, а некоторые становятся сенсацией для всего мира.

Напомним, днем ранее в тренды попали Украина - Сербия и 100 сообщений звездам в Инстаграме.

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