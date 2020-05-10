День в истории: 11 июня - Экономичная печь и открытие Большого Барьерного рифа

В этот день, 11 июня, произошли такие события.

Экономичная печь

Экономичная печь wikipedia.org

Будучи человеком бережливым, Франклин обратил внимание на то, что в существовавших в то время в Америке печах — наследницах неэкономичных британских каминов с трубой по внешней стене дома (в среднем в Британии зимы существенно мягче американских) — большая часть тепла бесполезно теряется в трубе. Он изобрёл экономичную печь, для стенок которой использовал чугун, обладающий большой теплопроводностью. Печь одновременно была и котлом (топка — камера, где сжигалось топливо), и радиатором (стенки печи, излучающие тепло и нагревающие помещение). Таким образом, ему удалось уменьшить потери тепла, расход топлива и размеры печи.

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Для повышения спроса на подобные печи Франклин написал статью «Отчет о недавно изобретенных пенсильванских каминах, где подробно объясняется их конструкция и способ действия, доказывается их преимущество перед всеми другими способами обогревания комнат и рассматриваются и опровергаются все возражения, выдвинутые против их использования и т. д.», которая имела большой успех. Несмотря на это, Франклин принципиально так и не запатентовал своё изобретение, писав об этом в своей «Автобиографии»: «Если мы охотно пользуемся большими преимуществами от чужих изобретений, то мы должны быть рады случаю послужить другим своим изобретением, и мы должны это делать бескорыстно и великодушно».

Эта печь была одним из самых популярных изобретений Франклина и до сих пор используется во многих странах мира.

Большой Барьерный риф

Большой барьерный риф из космоса wikipedia.org

Люди начали использовать коралловые острова Большого Барьерного рифа около 40 000 лет назад, после появления в Австралии предков коренных жителей (австралийских аборигенов) и жителей островов пролива Торреса, поселившихся на островах, образованных коралловым рифом около 10 000 лет назад.

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В 1768 году Луи де Бугенвиль обнаружил Большой Барьерный риф во время исследовательской экспедиции, однако не стал претендовать на закрепление прав на его территорию за Францией.

11 июня 1770 года, барк HM Bark Endeavour, капитаном которого был исследователь Джеймс Кук, налетел на мель (Большой Барьерный Риф), получив значительный ущерб. Наступление часа прилива в конечном итоге способствовало сохранению корабля и дало возможность продолжить плавание.

Первые поселенцы были либо названы Джеймсом Куком, либо потом получили названия в его честь. Продолжая путь на север, Кук обнаружил вблизи острова Лизард судоходный проход и смог выйти в открытое море. Но многие корабли, пытающиеся повторить этот путь, оказались менее удачливы. Кораблекрушения стали частым явлением после того, как первые австралийские колонисты и исследователи стали использовать воды между рифом и материком Большой лагуны для выхода в пролив Торреса, через который проходили маршруты к крупнейшим торговым городам Индии и Китая, а также кратчайший путь из Тихого океана в Индийский океан. Среди моряков вскоре даже возникли споры о том, какой маршрут более безопасный: внешний — по Коралловому морю с проходом через риф или внутренний — между берегом и рифом. Одним из самых известных среди затонувших на Большом Барьерном рифе судов стала HMS Pandora, которая затонула 29 августа 1791 года, погибли 35 человек.

Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры

Макет станции Вега-1 Ruspekh.ru

4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР «О планах освоения космического пространства», которое предписывало создать ракету-носитель для полета на Марс и Венеру.

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С февраля 1961-го по июнь 1985 года в СССР были осуществлены запуски 16-ти космических аппаратов «Венера». В декабре 1984 года были запущены советские космические аппараты «Вега-1» и «Вега-2», предназначенные для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 года эти АМС достигли Венеры и сбросили в ее атмосферу посадочные модули.

В результате проведенного аппаратами комплекса научных исследований и экспериментов была подробно исследована атмосфера планеты, которая является самой плотной среди планет земной группы, поскольку содержит до 96 процентов углекислого газа, до 4 процентов азота и немного водяного пара.

На поверхности Венеры был обнаружен тонкий слой пыли. Большая ее часть занята холмистыми равнинами, самые высокие горы поднимаются на 11 километров над средним уровнем поверхности.

Многочисленные гряды, протянувшиеся на сотни и тысячи километров, напоминают срединно-океанические хребты. Ученые предполагают, что в недавнем прошлом поверхность Венеры претерпела существенные изменения, а возраст ее оценивается в несколько сотен миллионов лет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый сигнал SOS и патент на шариковую ручку.