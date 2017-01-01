Что выберет собака: одну огромную кость или 100 маленьких

Необычный эксперимент решили провести блогеры.

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Блогеры из It's Mamix решили сделать необычный эксперимент. Эксперимент над животными - дать им выбор, который они вряд ли встретят в стандартной ситуации. Что они выберут: обычный корм, сосиску или морковку? 1 огромную кость или 100 маленьких? Будут ли они есть овощи? И многое другое в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если погладить одежду катком.

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