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Что выберет собака: одну огромную кость или 100 маленьких

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Необычный эксперимент решили провести блогеры.

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Блогеры из It's Mamix решили сделать необычный эксперимент. Эксперимент над животными - дать им выбор, который они вряд ли встретят в стандартной ситуации. Что они выберут: обычный корм, сосиску или морковку? 1 огромную кость или 100 маленьких? Будут ли они есть овощи? И многое другое в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если погладить одежду катком.

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Теги: эксперименты, видео
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