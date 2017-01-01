Видео дня: Украина - Сербия и 100 сообщений звездам в Инстаграме

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Украина - Сербия. Обзор матча

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Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на ЕВРО-2020.

Смотри обзор матча и видео всех голов.

100 сообщений звездам в Инстаграме

Блогер A4 написал 100 звездам в Директ Инстаграма и спустя 10 часов проверил, кто ему ответил!

Ответили очень неожиданные люди.

Напомним, ранее в тренды попали Джиган х Монеточка и КликКлак Шоу.

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