Видео дня: Украина - Сербия и 100 сообщений звездам в Инстаграме
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Украина - Сербия. Обзор матча
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Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на ЕВРО-2020.
Смотри обзор матча и видео всех голов.
100 сообщений звездам в Инстаграме
Блогер A4 написал 100 звездам в Директ Инстаграма и спустя 10 часов проверил, кто ему ответил!
Ответили очень неожиданные люди.
Напомним, ранее в тренды попали Джиган х Монеточка и КликКлак Шоу.
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