День в истории: Первый сигнал SOS и патент на шариковую ручку

В этот день, 10 июня, произошли такие события.

Патент на пневматические шины

Роберт Томпсон silver.ru

10 июня 1846 года шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент (№ 10990) на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов».

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Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком или раствором гуттаперчи. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок.

Через год изобретатель представил свое детище публике, протестировав на настоящей повозке. Журнал «Меканикс Мэгэзин» писал: «Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей».

Однако в то время никто не отважился заняться производством и продажей воздушных колес по разумной стоимости. После смерти Топмсона в 1873 году его изобретение было забыто, хотя рисунки, чертежи, описания и прочая документация сохранились.

Новым изобретателем пневматической шины стал в 1888 году шотландец Джон Данлоп. Он сделал уникальные колеса для детского велосипеда своего сына, прикрепив к ним широкие обручи из надутых воздухом поливочных шлангов.

Через 2 года Чальд Кингстон Уэлтчем отделил камеры от покрышки и для увеличения прочности и упругости шины предложил вставлять в ее края проволочные кольца и садить их на обод, с углублением к центру.

Последнее открытие дало изобретению Данлопа путь к применению пневматических шин на автомобилях. С тех пор шинная промышленность начала свое бурное развитие и повсеместное распространение.

Впервые в мире использован сигнал SOS

Применение сигнала SOS wikipedia.org

Существует распространенное заблуждение, что впервые в истории сигнал SOS был подан с терпящего бедствие «Титаника» в ночь на 15 апреля 1912 года, в 00:45. В действительности этот случай был по меньшей мере восьмым по счету.

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До сигнала SOS использовался сигнал CQD, который применялся при авариях и несчастных случаях на железных дорогах. В 1906 году в Берлине состоялась вторая Международная радиотелеграфная конференция. В её работе приняли участие представители двадцати девяти стран, в том числе, Англии, Германии, России, США, Франции и Японии. Конференция поддержала американских представителей, и было принято решение заменить CQD каким-нибудь другим, ясным и четким сигналом. Для этих целей выбрали SOS.

Многие источники утверждают, что впервые сигналом SOS воспользовался пароход «Славония», налетевший на рифы у Азорских островов 10 июня 1909 г. Но тогдашние газеты сообщали, что со «Славонии» передавали CQD.

Запатентована шариковая ручка

Шариковаяч ручка Megazakaz

Изобретение принципа работы шариковой ручки официально датируется концом 19-го века, а изобретение в 1938 году похожей на современную шариковую ручку принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку "без хлопот". Изобретение казалось многообещающим в денежном плане.

Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Оказавшись вскоре в Аргентине, Биро перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за $1 млн. компании "Eversharp". Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек. Торговля внутри страны шла прекрасно: дешевизна и практичность нового прибора привлекли множество покупателей.

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Однако, когда "Eversharp" стала подумывать о захвате мирового рынка, случилась большая неприятность, вызванная несовершенством тогдашней патентной системы. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было не реально, идею шариковой ручки у Биро и "Eversharp" украли.

10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнолдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство.

Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тыс. штук! Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл.

В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием BIC. Она положила начало созданию компании "BIC Corporation", которая контролирует сегодня одну треть рынка продаж шариковых ручек в США.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение изобретателя паровоза и открывателя Нептуна.

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