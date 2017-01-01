Переключиться на мобильную версию
Тренды:

День в истории: Первый сигнал SOS и патент на шариковую ручку

Комментариев: 0
В этот день, 10 июня, произошли такие события.

Патент на пневматические шины

Роберт Томпсон
Роберт Томпсон
silver.ru

10 июня 1846 года шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент (№ 10990) на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». 

Читай также: День в истории: Первая телевизионная передача и рождение Опеля

Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком или раствором гуттаперчи. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок.

Через год изобретатель представил свое детище публике, протестировав на настоящей повозке. Журнал «Меканикс Мэгэзин» писал: «Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей».

Однако в то время никто не отважился заняться производством и продажей воздушных колес по разумной стоимости. После смерти Топмсона в 1873 году его изобретение было забыто, хотя рисунки, чертежи, описания и прочая документация сохранились.

Новым изобретателем пневматической шины стал в 1888 году шотландец Джон Данлоп. Он сделал уникальные колеса для детского велосипеда своего сына, прикрепив к ним широкие обручи из надутых воздухом поливочных шлангов. 

Через 2 года Чальд Кингстон Уэлтчем отделил камеры от покрышки и для увеличения прочности и упругости шины предложил вставлять в ее края проволочные кольца и садить их на обод, с углублением к центру. 

Последнее открытие дало изобретению Данлопа путь к применению пневматических шин на автомобилях. С тех пор шинная промышленность начала свое бурное развитие и повсеместное распространение.

Впервые в мире использован сигнал SOS

Применение сигнала SOS
Применение сигнала SOS
wikipedia.org

Существует распространенное заблуждение, что впервые в истории сигнал SOS был подан с терпящего бедствие «Титаника» в ночь на 15 апреля 1912 года, в 00:45. В действительности этот случай был по меньшей мере восьмым по счету.

Читай также: День в истории: Бесплатный интернет и рождение Гаусса

До сигнала SOS использовался сигнал CQD, который применялся при авариях и несчастных случаях на железных дорогах. В 1906 году в Берлине состоялась вторая Международная радиотелеграфная конференция. В её работе приняли участие представители двадцати девяти стран, в том числе, Англии, Германии, России, США, Франции и Японии. Конференция поддержала американских представителей, и было принято решение заменить CQD каким-нибудь другим, ясным и четким сигналом. Для этих целей выбрали SOS.

Многие источники утверждают, что впервые сигналом SOS воспользовался пароход «Славония», налетевший на рифы у Азорских островов 10 июня 1909 г. Но тогдашние газеты сообщали, что со «Славонии» передавали CQD.

Запатентована шариковая ручка

Шариковаяч ручка
Шариковаяч ручка
Megazakaz

Изобретение принципа работы шариковой ручки официально датируется концом 19-го века, а изобретение в 1938 году похожей на современную шариковую ручку принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы, поэтому ему и пришла идея создать ручку "без хлопот". Изобретение казалось многообещающим в денежном плане.

Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Оказавшись вскоре в Аргентине, Биро перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за $1 млн. компании "Eversharp". Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек. Торговля внутри страны шла прекрасно: дешевизна и практичность нового прибора привлекли множество покупателей. 

Читай также: День в истории: Первый полет Боинга и рождение Майбаха

Однако, когда "Eversharp" стала подумывать о захвате мирового рынка, случилась большая неприятность, вызванная несовершенством тогдашней патентной системы. Ручка была запатентована автором лишь в Венгрии и Аргентине. Для того, чтобы не допустить плагиата, ему нужно было запатентовать изобретение во всех странах мира. А поскольку сделать это было не реально, идею шариковой ручки у Биро и "Eversharp" украли. 

10 июня 1943 года находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнолдс запатентовал такую ручку в США и наладил ее массовое производство.

Ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тыс. штук! Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл.

В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием BIC. Она положила начало созданию компании "BIC Corporation", которая контролирует сегодня одну треть рынка продаж шариковых ручек в США.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение изобретателя паровоза и открывателя Нептуна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: день в истории, шариковая ручка, SOS
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь