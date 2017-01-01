День в истории: Рождение изобретателя паровоза и открывателя Нептуна

В этот день, 9 июня, произошли такие события.

Международный день архивов

День архивов Womanadvice.ru

Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов (МСА, International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

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Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.

Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.

День рождения Галле

Иоганн Готтфрид Галле wikimedia.org

Галле родился в Папстхаусе, в 2 км к западу от Радиса, недалеко от города Грифенхайнишен. Он был первым сыном Мари Генриетты, урожденной Паннье и Иоганна Готфрида Галле, кочегара дегтярной печи. Он посещал гимназию в Виттенберге и учился в Берлинском университете Фридриха Вильгельма с 1830 по 1833 год, стал учителем в гимназии в Губене, где преподавал математику и физику. Позже его перевели в гимназию в Берлине.

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В 1872 г. впервые предложил определять параллакс Солнца по наблюдениям малых планет во время их противостояний. В этом же году при наблюдении малой планеты Фокея вывел параллакс Солнца 8,87″.

Главное достижение научной карьеры Галле — открытие планеты Нептун по расчётам Леверье. Докторская диссертация Галле, законченная в 1845, была сокращённым и критическим обсуждением наблюдений Урана Оле Рёмером в период с 20 октября до 23 октября 1706. Приблизительно в 1845 он послал копию диссертации Урбену Леверье, но получил ответ годом позже, 23 сентября 1846, в ответе Леверье попросил, чтобы он (Галле) посмотрел на определённую область неба, чтобы найти предсказанную новую планету, которая объяснит возмущения в движении Урана. В ту же самую ночь, после того, как Энке дал ему разрешение (сам Энке не поддерживал Галле), объект, соответствующий описанию, был найден, и за следующие два вечера было подтверждено, что он является новой планетой[1].

День рождения Стефенсона

Паровоз Стефенсона lsm.lv

Джордж Стефенсон родился 9 июня 1781 года в местечке Уилэм в графстве Нортамберленд (Англия). Детство прошло возле деревянной колейной дороги для вывоза угля. Работать Джордж начал рано — с 8 лет. Читать и писать научился в 18 лет, занимаясь самообразованием, получил специальность механика по паровым машинам. В 1802 году он стал машинистом угольной шахты.

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В 1812 году Джордж Стефенсон приступил к самостоятельному проектированию, был назначен главным механиком угольных копей. В 1814 году он спроектировал свой первый локомотив для буксировки вагонеток с углем. В последующие пять лет были построены еще 16.

В 1815 году инженер разработал лампу оригинальной конструкции для рудников, «Лампу Джорджи». С 1820 года он участвовал в проектировании и строительстве 13-километровой железной дороги, а в 1823 году основал первый в мире паровозный завод.

В 1825 году на открытии железнодорожной линии Стефенсон сам управлял составом, преодолевшим путь в 15 километров за два часа. А в 1830 году состоялось открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге Ливерпуль-Манчестер, которую также спроектировал Стефенсон, он же сконструировал и машины, обслуживающие эту новую магистраль.

В 1836 году он организовал проектную контору в Лондоне, а в 1847 году стал первым президентом Института инженеров-механиков.

Умер Джордж Стефенсон 12 августа 1848 года в Тэптон-хаусе (графство Дербишир).

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые пылесос и стиральную машинку.

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