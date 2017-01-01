День в истории: Первые пылесос и стиральная машинка

В этот день, 8 июня, произошли такие события.

Всемирный день океанов

Всемирный день океанов belta.by

8 июня вся планета отмечает важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day).

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Этот праздник было предложено проводить на Встрече на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого времени он отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила (резолюция № A/RES/63/111), что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально.

Патент на стиральную машину

Одна из первых стиральных машин vokrugsveta.ru

Примитивные стиральные машины представляли собой деревянный ящик с подвижной рамой. Первая стиральная машина, запущенная в серийное производство, была создана в 1907 году Уильямом Блекстоуном, у неё был ручной привод (есть также мнение, что первую сделал Натаниэл Бриггс.

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8 июня 1824 года Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

Она была похожа на кофемолку, приводимую в движение, как говорилось в описании, мускульной силой человека. Изображений её найти не удалось.

В Европе первые стиральные машины начали производить в Германии в 1900 г. Современные машины с электрическим приводом появились в 1908 году. Механизация труда практически привела к исчезновению профессии прачки. В 1949 году в США появилась первая автоматическая стиральная машина.

Первый в мире пылесос

Один из первых пылесосов calend.ru

8 июня 1869 года американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им «Whirlwind» («держать в руках и направлять»). В его верхней части располагалась ручка, соединённая ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был лёгким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

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Макгаффни основал бостонскую компанию «American Carpet Cleaning Company» и стал продавать свои пылесосы по 25 долларов за штуку (немалая сумма по тем временам, если учесть, что в то время 1 американский доллар составлял около 23 грамм серебра). Большинство пылесосов Макгаффни были проданы в Чикаго и Бостоне. Однако часть их, вероятно, сгорела в Великом Чикагском пожаре. Лишь два «Whirlwind» сохранились до наших дней, один из них экспонируется в историческом центре компании «Нооver».

Вслед за Макгаффни другие изобретатели также стали производить и продавать механические пылесосы. В начале 20 века компания Hoover стала выпускать электрические пылесосы с пылесборником. Первая «Модель О» стоила $ 60 и пользовалась большим спросом у покупателей.

Рост популярности пылесосов в 1920-30-х годах основывался на уверенности домохозяек, что вместе с пылью они избавляются от микробов. Вот что писал комментатор журнала Electrician в 1926 году: «Универсальная идея пылесоса больше, чем просто очистка помещений. Домохозяйка вместе с пылесосом принимает для своей семьи новый стандарт здоровья».

В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространённым предметом обихода у среднего класса.

Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье. Этот необходимый предмет домашнего обихода постоянно совершенствуется. Каких только разновидностей не предлагается покупателю — здесь и пылесос-циклон, и пылесос с аквафильтром, а еще роботизированный пылесос и пылесос с воздушной подушкой.

Напомним, днем ранее мы вспоминали возведение Тадж-Махала и закат пиратства.

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