Павел Дуров решил голодать ради пользователей Telegram

Основатель ВК и Telegram шесть дней не ест и пьет только воду.

Основатель Telegram вот уже шесть дней только пьет воду и совсем ничего не ест. Все для того, чтобы придумать что-нибудь полезное для миллионов пользователей мессенджера. «Сделать жизнь людей приятнее была и будет для меня задачей номер один», — рассказал Павел Дуров.

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Он подчеркнул, что шестидневное голодание никак не отразилось на здоровье. Миллионер прекрасно себя чувствует и, более того, отмечает улучшение ясности мышления. При этом в течение месяца Павел Дуров готовился к голоданию, употребляя только рыбу и морепродукты. Он подчеркнул, что временный отказ от пищи — отличный способ очистить пищеварительную систему и возможность для иммунной системы заняться другими задачами помимо обработки постоянно поступающей в организм еды.

Павел Дуров уже 15 лет не употребляет алкоголь, кофеин, мясо, фастфуд и таблетки. За это время он простудился всего раз. Кроме того, год назад бизнесмен исключил из своего рациона яйца, молочные продукты, глютен и фруктозу.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели ВК и Telegram разрабатывают интернет в интернете.

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