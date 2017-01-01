Экономная газовая печь по собственному проекту: Эксперименты

Можно ли создать мощную, но экономную печку своими руками?

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Блогер из Огненное ТВ решил сделать газовый горн с рекуперацией. В итоге у него получилось направить поток горячих газов на обогрев газовоздушной смеси, таким образом у него получилась экономичная газовая печь, работающая на пропане.

На такой печке можно делать литье в домашних условиях.

Напомним, ранее блогер показывал, как из плохого инструмента сделать хороший.

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