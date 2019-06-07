Что вы знаете об аварии на ЧАЭС?

Проверьте свои знания о малоизвестных фактах из истории ЧАЭС.

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Авария на Чернобыльской атомной электростанции вошла в мировую историю как одна из самых крупных и трагичных. До сих пор многие моменты и подробности покрыты мраком и радиоактивной пылью. Сложно представить, что там происходит по двумя саркофагами.

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