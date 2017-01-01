NASA повторно попытается пробурить Марс

Первая попытка завершилась неудачей.

У NASA созрел новый план по заглублению одного из научных инструментов марсианского посадочного аппарата InSight в горные породы поверхности Красной планеты.

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Лендер InSight совершил посадку на поверхности Марса в ноябре прошлого года для выполнения миссии по изучению внутреннего строения Красной планеты в беспрецедентных подробностях. Этот аппарат оснащен двумя основными научными инструментами: набором из сверхчувствительных сейсмометров, известным как Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), а также тепловым зондом, способным самозаглубляться в марсианский грунт.

Зонд InSight успешно развернул на поверхности Марса оба этих инструмента, и сейсмометры уже зарегистрировали два «марсотрясения». Однако тепловой зонд при попытке заглубления в грунт в феврале проник на глубину всего лишь 30 сантиметров, в то время как требуемая глубина его размещения составляет от 3 до 5 метров.

Возможно, на своем пути сквозь толщу марсианского грунта тепловой зонд встретил препятствие, или же слой грунта вокруг зонда оказался более скользким, чем ожидалось. (Зонду требуется определенная величина трения о грунт для осуществления заглубления; при отсутствии трения он будет просто выскакивать вверх.)

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Однако в настоящее время ученым сложно понять, что именно стало причиной остановки теплового зонда, поскольку поддерживающая его конструкция на поверхности Марса закрывает собой вид на инструмент. Поэтому в ближайшем будущем исследователи NASA планируют операцию по перемещению суппорта теплового зонда. Эта операция, которая была проведена неоднократно на тренировочном оборудовании в Лаборатории реактивного движения NASA на Земле, намечена для осуществления в реальных условиях на вторую половину июня. При помощи роботизированной руки-манипулятора аппарата InSight инженеры в течение недели будут осторожно перемещать суппорт, одновременно производя съемку поверхности. Опасность при этом будет состоять в том, чтобы случайно не вытащить тепловой зонд из грунта, пояснили представители NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе установили бур для измерения температуры планеты.

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