Amazon откроет свое представительство на Луне

Глава Amazon показал лунный модуль.

Идея о покорении космоса занимает не только Илона Маска, который уже рассуждает о цене билетов на Марс. Генеральный директор Amazon и владелец частной аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос объявил о своём амбициозном плане по освоению нового «дома для человечества». Впрочем, целью путешествия миллиардер выбрал куда менее отдалённый объект.

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Во время своего выступления на технической конференции Amazon: re: MARS Безос заявил, что от колонизации космоса зависит выживание всей цивилизации. По его мнению, Луна — идеальное место для организации колонии: это самое близкое к нашей планете крупное космическое тело с запасами воды в форме льда и доступом к солнечной энергии. А за счёт меньшей силы притяжения для подъёма одного фунта (0,453 кг) груза с поверхности требуется в 24 раза меньше энергии, чем на Земле.

"Причина, по которой мы должны отправиться в космос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы спасти Землю. Если мы собираемся продолжать развивать эту цивилизацию, нам нужно двигаться — и я говорю о том, над чем будут работать наши внуки и их внуки. Нам нужно перенести тяжёлую промышленность с Земли, которая станет зоной жилой и лёгкой промышленности", — сказал Безос.

Ранее Безос представил лунный посадочный аппарат Blue Moon, предназначенный для доставки различных грузов на Луну с целью помочь людям установить там «устойчивое человеческое присутствие». В планы Blue Origin, по словам её владельца, также входит разработка и производство многоразовых ракет, которые не нужно проверять и восстанавливать после каждого полёта.

На вопрос журналистов, не планируется ли после колонизации Луны построить там склад Amazon, Безос в шутку отметил: «Мы начнём поставлять жидкий водород и жидкий кислород. Это будет небольшой выбор товаров. Но очень важный». Старт «лунной программы» Blue Origin намечен на 2024 год.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-жена основателя Amazon получила 36 миллиардов долларов.

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