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Появились новые подробности об облачных играх Google Stadia

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Играть можно будет даже со смартфона.
Игровой сервис будет поддерживать множество устройств
Игровой сервис будет поддерживать множество устройств
thg.ru

Первая информация о новом потоковом игровом сервисе Google Stadia появилась ещё в марте. А теперь американский производитель раскрыл более подробные данные об этом перспективном сервисе, который позволит играть в игры на телевизоре, компьютере или смартфоне со слабым "железом". 

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Google Stadia будет запущен в ноябре этого года в Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, США, Финляндии, Франции и Швеции. Пользователям предложат бесплатный сервис Stadia Base и Stadia Pro с платной подпиской за $9,99 в месяц. 

Напомним, ранее сообщалось, что новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной.

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