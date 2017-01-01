Появились новые подробности об облачных играх Google Stadia

Играть можно будет даже со смартфона.

Первая информация о новом потоковом игровом сервисе Google Stadia появилась ещё в марте. А теперь американский производитель раскрыл более подробные данные об этом перспективном сервисе, который позволит играть в игры на телевизоре, компьютере или смартфоне со слабым "железом".

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Google Stadia будет запущен в ноябре этого года в Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, США, Финляндии, Франции и Швеции. Пользователям предложат бесплатный сервис Stadia Base и Stadia Pro с платной подпиской за $9,99 в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной.

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