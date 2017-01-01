День в истории: Возведение Тадж-Махала и закат пиратства

В этот день, 7 июня, произошли такие события.

Третье путешествие Колумба

Маршрут третьей экспедиции Колумба wikipedia.org

На третью экспедицию средств удалось найти немного, и с Колумбом отправилось лишь шесть небольших кораблей и около 300 человек команды (среди них Хуан де ла Коса, Педро Алонсо Ниньо), причём в команду принимали уголовников из испанских тюрем.

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30 мая 1498 года флотилия вышла из устья реки Гвадалквивир. На этот раз Колумб решил держаться ещё южнее, полагая, что золото можно найти лишь ближе к экватору. От острова Йерро (Канарские острова) три корабля пошли напрямую к Эспаньоле, а три других повёл к островам Зелёного Мыса, откуда взял курс на юго-запад, намереваясь держаться как можно ближе к экватору. Корабли спустились до широты 9°30′ с. ш. и далее следовали на запад.

31 июля был открыт остров Тринидад. Колумб обогнул его с юга и вышел к дельте реки Ориноко и заливу Пария, которые он исследовал около двух недель, но, сражённый тяжёлой болезнью, был вынужден поспешить на север, в Санто-Доминго.20 августа Колумб прибыл на Эспаньолу, которую застал в плачевном состоянии. Колонисты подняли вооружённый мятеж против его брата Бартоломе, который закончился тем, что Колумб был вынужден пойти на введение системы закрепощения индейцев за мятежными колонистами (исп. repartimiento — распределение), каждому из которых был отведён большой участок земли.

Испанская королевская казна почти не получала доходов от своей новой колонии, а в это время португалец Васко да Гама открыл морской путь в настоящую Индию (1498) и вернулся с грузом пряностей, доказав таким образом, что земли, открытые Колумбом, — совсем не Индия, а сам он — обманщик.

В 1499 монопольное право Колумба на открытие новых земель было отменено. В 1500 королевская чета направила на Эспаньолу с неограниченными полномочиями своего представителя Франсиско де Бобадилью. Тот взял в свои руки всю власть на острове, арестовал Христофора Колумба вместе с братьями, заковал их в кандалы и отправил в Испанию. По их прибытии, однако, местные финансисты смогли убедить королевскую чету снять обвинения с Колумба.

Основание Тадж-Махала

Тадж-Махал tonkosti.ru

Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, (по одной из версий) 7 июня 1632 года в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана (кстати, позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан). Строительство продолжалось более 20 лет.

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Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юности увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем, до нас дошло и имя главного архитектора, мусульманина Устад-Исы. В работе принимало участие более 20 000 человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции.

Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения.

Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами. Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом, а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшей в камне тексты некоторых глав (сур) из Корана.

Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.

Мавзолей Тадж-Махал по праву считается шедевром мировой архитектуры.

Закат эпохи пиратства в Вест-Индии

Порт-Ройял был затоплен цунами eadaily.com

7 июня 1692 года ровно в 11:43 в соответствии с остановившимися часами, найденными на дне бухты, произошло Ямайское землетрясение 1692 года в городе Порт-Ройял. Бо́льшая часть города, известного как «сокровищница Вест-Индии» и «одно из самых безнравственных мест на Земле», была затоплена морем. Около 2 тысяч человек погибло в результате землетрясения и цунами, ещё примерно 3 тысячи — от травм и распространившихся болезней.

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В те времена стихийное бедствие расценивалась как кара небесная за грехи жителей Порт-Ройяла. Члены Совета Ямайки заявили «Этим явлением мы стали примером сурового суда Всевышнего». Эта точка зрения была распространена не только на Ямайке, в Бостоне Коттон Мэзер написал в письме своему дяде: «Вот событие в назидание всей Английской Америке».

Город был частично восстановлен, но после пожара в 1703 году и урагана 1722 года жители покинули его.

С этого события начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Электроутюг и появление Тетриса.

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