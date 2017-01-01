Эксперты: Стоимость оперативной памяти сильно упадет

Все из-за торговой войны США и Китая.

Читай также: Слишком мало: Apple прекратит выпуск телефонов с 16 Гб памяти

В связи с недавно разгоревшейся торговой войной между Китаем и США многие крупные аналитики предсказывают большое падение цен на оперативную память. Сегодня известные аналитики с торговой площадки TrendForce решили официально изменить свой прогноз по поводу продажи оперативной памяти типа DRAM. Причина такого решения обусловлена тем, что Huawei, которому запретили сотрудничать с американскими производителями, поставляют свои продукты по всему земному шару. Если вдруг так случится, что Huawei решит снизить процент поставки своих товаров, то рынок технологий существенно сократится вместе с продажей смартфонов. А для тех, кто занимается поставкой оперативной памяти DRAM, это означает, что и без того маленький и шаткий спрос на них вообще приведёт к тому, что продажи пойдут им в убыток.

Стоит напомнить, что предыдущий прогноз этих же аналитиков касался опять же снижения цен в третьем квартале на DRAM на целых 15-20%. При том, в текущее время спрос на ОЗУ необычайно большой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.