Батут из канцелярских резинок: Эксперименты

Будет ли такой батут пружинить?

Блогеры из It's Mamix решили собрать батут из резинок. На это ушло несколько 15 тысяч канцелярских резинок, тысяча шурупов и каркас из фанеры.

И, оказалось, что они ни чуть не хуже, чем обычный покупной батут.

Напомним, ранее блогеры совершили прыжок на батут с тысячью кричащих куриц.

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