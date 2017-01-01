Гламурненько: Инженер пропустил через Snapchat произведения искусства

При помощи популярной программы экспериментатор поменял пол картинам и статуям.

О своем эксперименте Венкатраман рассказал на платформе Medium, предварительно уточнив, что никогда раньше не пользовался приложением Snapchat, потому что предпочитает соцсетям искусство и любит посещать музеи. Но когда он услышал о новых фильтрах, которые могут поменять пол запечатленных на фотографии людей, то решил скачать приложение и зарегистрироваться в системе. Затем он отправился в калифорнийский Центр визуальных искусств имени Айрис и Джеральда Кантор в Стэнфорде.

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По словам Венкатрамана, опыт с треском провалился из-за мужских бород на картинах: «Как инженер — специалист по компьютерному зрению, я понимаю, что проблема заключается в механизмах закрашивания, которые не срабатывают, встречаясь с темными слоями. Хотя в последнее время были достигнуты впечатляющие результаты по технологии замены лиц как на статичных картинках, так и на видео, я уверен, что многие алгоритмы работали бы лучше, если бы можно было предварительно убирать бороды с изображений. Сомневаюсь, что у разработчиков Snapchat были ресурсы для включения таких механизмов».

Тем не менее результаты получились интересные, и Дира Венкатраман не остановился на картинах. В Центре визуальных искусств есть экспозиция скульптур — они тоже не избежали фильтров Snapchat. Американец заметил, что приложение стандартизирует лица мужчин и женщин, и решил испытать алгоритмы на объемных моделях с нестандартными чертами. Например, на резных деревянных идолах и на статуэтке Будды Вайрочаны времен династии Мин.

«Очевидно, что фильтр Snapchat усвоил ряд гендерных стереотипов (например, “у женщин длинные волосы, а у мужчин короткие“), но некоторые кадры получились комичными из-за неспособности алгоритма распознать более абстрактную интерпретацию человеческого лица и тела. Возможно, будущие версии фильтра улучшатся и мы увидим алгоритмы, меняющие личность полностью, включая возраст, прическу и одежду», — заключил Венкатраман.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели Instagram признались в копировании Snapchat.

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