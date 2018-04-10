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Снова проблемы: Обновление Windows 10 ломает браузер

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Internet Explorer не запускается.
Обновление выводит из строя браузер
Обновление выводит из строя браузер
overclockers.ru

Компания Microsoft признала наличие очередной проблемы со своими накопительными обновлениями для операционной системы Windows 10. Установка очередного такого обновления приводит к потере работоспособности браузера Internet Explorer. Браузер становится невозможно запустить, если не задан поисковый движок по умолчанию.

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Данный баг существует в накопительных обновлениях Windows 10 за май. Таким образом, желание пользователей устанавливать все обновления безопасности системы по мере их доступности в очередной раз выходит боком.

В данном случае решение довольно простое: задать поисковую систему по умолчанию. Или же можно просто удалить обновление и продолжать работать без него. Microsoft уже работает над исправлением, которое может появиться на компьютерах на Windows 10 в середине текущего месяца. Возможно, это случится в рамках распространения вторичных патчей. Их релиз состоится 11 июня.
Багом затронуты версии Windows 10 со следующими номерами обновлений:

Windows 10 1809 - KB4497934
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 1803 - KB4499183
Windows 10 1709 - KB4499147
Windows 10 1703 - KB4499162
Windows 10 Enterprise LTSC 2016
Windows 10 1607 - KB4499177

Есть он и в серверных редакциях Windows Server 2016 и Windows Server 2019.

Microsoft не рекомендует пользоваться Internet Explorer как основным браузером, поскольку для этого у неё есть более современный Edge. Internet Explorer предлагается ради совместимости, поскольку только с ним на многих предприятиях работают внутренние приложения и сервисы.

В настоящее время Microsoft работает над обновлённым браузером на движке Chromium, где будет режим совместимости с Internet Explorer.

Напомним, что ранее для Windows 10 вышли обновления, ускоряющие работу системы.

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Теги: Windows 10, обновление
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