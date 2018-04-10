Снова проблемы: Обновление Windows 10 ломает браузер

Internet Explorer не запускается.

Компания Microsoft признала наличие очередной проблемы со своими накопительными обновлениями для операционной системы Windows 10. Установка очередного такого обновления приводит к потере работоспособности браузера Internet Explorer. Браузер становится невозможно запустить, если не задан поисковый движок по умолчанию.

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Данный баг существует в накопительных обновлениях Windows 10 за май. Таким образом, желание пользователей устанавливать все обновления безопасности системы по мере их доступности в очередной раз выходит боком.

В данном случае решение довольно простое: задать поисковую систему по умолчанию. Или же можно просто удалить обновление и продолжать работать без него. Microsoft уже работает над исправлением, которое может появиться на компьютерах на Windows 10 в середине текущего месяца. Возможно, это случится в рамках распространения вторичных патчей. Их релиз состоится 11 июня.

Багом затронуты версии Windows 10 со следующими номерами обновлений:

Windows 10 1809 - KB4497934

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 1803 - KB4499183

Windows 10 1709 - KB4499147

Windows 10 1703 - KB4499162

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 1607 - KB4499177

Есть он и в серверных редакциях Windows Server 2016 и Windows Server 2019.

Microsoft не рекомендует пользоваться Internet Explorer как основным браузером, поскольку для этого у неё есть более современный Edge. Internet Explorer предлагается ради совместимости, поскольку только с ним на многих предприятиях работают внутренние приложения и сервисы.

В настоящее время Microsoft работает над обновлённым браузером на движке Chromium, где будет режим совместимости с Internet Explorer.

Напомним, что ранее для Windows 10 вышли обновления, ускоряющие работу системы.

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