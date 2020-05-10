День в истории: 6 июня - Электроутюг и появление Тетриса

В этот день, 6 июня, произошли такие события.

Первые голубые джинсы

Одни из первых джинсов Passion.ru

Историки уже давно проследили происхождение джинсов по их названиям в английском языке: denim и jeans. Первое указывает на французский город Ним, который славился своими прочными тканями, второе — на итальянскую Геную с её текстильными фабриками.

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Первые джинсы появились у американских грузчиков. Археологические изыскания пока ничего не дали; в письменных источниках сохранились только отрывочные сведения о том, что в середине XVII века из Генуи в Северную Европу (особенно в Англию) осуществлялись поставки дешёвой ткани этого типа. Изображения предположительно джинсовой одежды (женщина в джинсовой юбке и мальчик в джинсовой куртке, сквозь прорехи которой видна светлая подкладка) обнаружены искусствоведами на картинах неизвестного итальянского мастера середины XVII в., условно названного «Мастером голубых джинсов».

В Великобританию из Генуи ввозили ткань, которая позднее получила название «деним», шили штаны и продавали их по всей Европе под названием «джейн» или «джин».

В 1750 году Джон Холкер создал «Книгу образцов текстильной промышленности Франции», где были описаны и изображены восемь моделей брюк, напоминающих современные джинсы.

Но создателем современных джинсов считается Лёб (Лейб) Штраусс. В США Лёб сменил своё имя на “более американское“ Ливай (Levi) и заменил в фамилии немецкое ß («эс-цет») на двойное S. Два его старших брата (Jonas и Louis Löb) переехали в США несколькими годами раньше и уже торговали тканями в Нью-Йорке.

Ливай Страусс начал изучать торговый бизнес и в 1848 году уехал в Кентукки, где работал коммивояжёром — торговал галантереей и инструментами.

В 1849 году в Калифорнии были открыты месторождения золота. Началась золотая лихорадка. На Западное побережье США потянулись тысячи людей.

6 июня 1850 годо Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

В 1853 году Страусс привёз товар своих братьев в Сан-Франциско. Весь товар был раскуплен с корабля ещё до захода в порт. Осталась только парусина. Страусс заказал у портного брюки из этой ткани. Брюки мгновенно раскупили. Ливай и его зять Дэвид Стерн открыли в Сан-Франциско галантерейный магазин. В 1853 году Страусс основал фирму «Levi Strauss & Co.». Вместо парусины штаны начали шить из более мягкой французской ткани, которую называли «деним» (то есть из города Ним в Южной Франции, где эта ткань первоначально изготовлялась).

20 мая 1873 года Страусс и эмигрант из Российской Империи Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклёпками на карманах. В первый год Страусс продал 21 000 штанов и курток с медными заклёпками.

Появившись в середине XIX века как спецодежда ковбоев и золотоискателей, к сегодняшнему дню практичные джинсы завоевали весь мир.

Патент на электроутюг

Электроутюг Pinterest.com

За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата. Для выглаживания одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскаленной печью. Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него.

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Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали.

Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток.

Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, они часто перегревались и прожигали одежду.

В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трех предложенных - шерсть, лен, шелк, утюг нагревался до нужной температуры.

Во второй половине 20 века появились первые утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами: придумали электрический шнур с жаропрочной изоляцией, тефлоновое покрытие подошвы утюга, автоматическое отпаривание при глажке и прочее.

Современные утюги обладают регулируемой подачей пара, автоматической самоочисткой, желобком для пуговиц, системой автоотключения и другими полезными функциями.

День рождения Тетриса

Пажитнов nationmagazine.ru

История культовой игры «Тетрис» началась в 1984 году, а её автором является советский программист Алексей Леонидович Пажитнов. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года, и сегодня эта дата считается Днём рождения «Тетриса».

Пажитнов тогда работал в Вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи, и для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых - популярная тогда игра пентамино (она состояла из пяти квадратов (пентомино – от греч. «пента» – пять) и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры). Так, например, в журнале «Наука и жизнь», начиная с 1960-х годов, был постоянный раздел, посвящённый составлению фигурок из набора пентамино, а пластмассовые наборы пентамино можно было найти в магазинах.

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И вот именно игра в пентамино подсказала Пажитнову идею создания новой игры, более увлекательной. Он решил автоматизировать укладку пентамино в заданные фигурки. Но вычислительных мощностей оборудования того времени для вращения пентамино не хватало, тогда изобретатель сделал фигуры более простыми. А еще придумал основную «изюминку» игры – чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. Тогда же родилось и название новой игры «Тетрис», которое произошло из слияния «тетрамино» (игры, где все фигурки состоят из четырёх сегментов) и «теннис» (любимого вида спорта Пажитнова).

И вот впервые компьютерная версия игры «Тетрис», написанная на компьютере «Электроника-60», была представлена Пажитновым своим коллегам 6 июня 1984 года. Для ПК IBM игра была интегрирована 16-летним школьником Вадимом Герасимовым. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили её по своему НИИ. А затем игра распространилась по всей Москве. А знакомое всем электронное устройство для игры в Тетрис появилось 18 июля 1985 года.

Игра стала стремительно распространяться по стране, а вскоре и по всему миру, завоёвывая всё больше поклонников, и, как следствие, появилось немало желающих выкупить права на эту игру. Не удивительно, что в последующие годы «Тетрис» был вовлечен во многие судебные битвы.

Всё началось с Роберта Стейна, импортёра программного обеспечения из Венгрии, который познакомился с игрой через несколько месяцев после её создания. После встречи с Пажитновым он договорился о лицензии на выпуск игры, которую, как свидетельствуют некоторые источники, Алексей подарил ему. Венгерские программисты интегрировали «Тетрис» для Apple II и Commodore 64, после чего он стал эсктремально популярен во многих странах мира. Так, в 1988 году «Тетрис» стал самой продаваемой компьютерной игрой в Англии и США. И, конечно же, игрой заинтересовались представители крупного мирового бизнеса, которые захотели выкупить права на распространение игры. Но споры относительно законности владения правами на использование и продажу «Тетриса» привели к долгим судебным тяжбам.

В наше время существует большое количество вариантов «Тетриса», которые могут даже и называться по-другому. И, пожалуй, нет в мире человека, среди владельцев компьютера или сотового телефона, который хотя бы раз не играл в подобные игрушки.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый компьютер Apple II и обнаружение СПИДа.