Как сделать энергетик дома: Эксперименты

Есть три способа сделать энергетический напиток своими руками.

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Блогеры из GopherVid записали три лайфхака, как сделать энергетик в домашних условиях. Это не очень сложно. Если вы использовали энергетик из магазина, то сделав эти DIY, возможно, больше не придется их покупать и вы сможете сделать "ред булл" своими руками.

Напомним, ранее блогеры показывали, как из плохого инструмента сделать хороший.

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