Samsung уже создает связь следующего поколения - 6G

Сразу после запуска 5G начались работы по созданию нового стандарта.

Сотовые сети пятого поколения 5G ещё только начали свою работу в первых странах, а телекоммуникационные компании уже начали работу над связью следующего поколения — 6G. Об этом рассказало корейское издание Korea Herald.

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Компания Samsung Electronics сообщила журналистам о запуске нового исследовательского центра, в котором начали проводиться исследования в области сетей шестого поколения.

Samsung не так давно сформировала новый исследовательский центр в области коммуникаций под эгидой своего основного разработческого подразделения Samsung Research, расположенный в южной части Сеула. Существующую исследовательскую команду в области телекоммуникаций расширили до уровня центра после запуска технологий 5G.

Напомним, ранее Samsung показала четыре версии Galaxy S10 и гибкий смартфон.

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