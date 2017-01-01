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Samsung уже создает связь следующего поколения - 6G

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Сразу после запуска 5G начались работы по созданию нового стандарта.
Запущен новый исследовательский центр для создания 5G
Запущен новый исследовательский центр для создания 5G
samsung.com

Сотовые сети пятого поколения 5G ещё только начали свою работу в первых странах, а телекоммуникационные компании уже начали работу над связью следующего поколения — 6G. Об этом рассказало корейское издание Korea Herald.

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Компания Samsung Electronics сообщила журналистам о запуске нового исследовательского центра, в котором начали проводиться исследования в области сетей шестого поколения.

Samsung не так давно сформировала новый исследовательский центр в области коммуникаций под эгидой своего основного разработческого подразделения Samsung Research, расположенный в южной части Сеула. Существующую исследовательскую команду в области телекоммуникаций расширили до уровня центра после запуска технологий 5G.

Напомним, ранее Samsung показала четыре версии Galaxy S10 и гибкий смартфон.

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Теги: Samsung, 5G-связь
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