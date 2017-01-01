Samsung уже создает связь следующего поколения - 6G
Сотовые сети пятого поколения 5G ещё только начали свою работу в первых странах, а телекоммуникационные компании уже начали работу над связью следующего поколения — 6G. Об этом рассказало корейское издание Korea Herald.
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Компания Samsung Electronics сообщила журналистам о запуске нового исследовательского центра, в котором начали проводиться исследования в области сетей шестого поколения.
Samsung не так давно сформировала новый исследовательский центр в области коммуникаций под эгидой своего основного разработческого подразделения Samsung Research, расположенный в южной части Сеула. Существующую исследовательскую команду в области телекоммуникаций расширили до уровня центра после запуска технологий 5G.
Напомним, ранее Samsung показала четыре версии Galaxy S10 и гибкий смартфон.
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