Больше места для работы: обзор нового монитора Samsung Space Monitor

Весной 2019 года Samsung презентовал новые мониторы с минималистичным дизайном. Слоганом последней кампании стал “Больше места для работы”. Мы смогли пощупать две новинки из линейки и делимся с вами нашими впечатлениями.

Первым на обзор к нам попал монитор из серии Space, который по задумке Samsung должен будет освободить по максимуму место на рабочем столе. Что ж, давайте глянем.

Модель №1: Space Monitor, 27”

Начнем, пожалуй, с технических данных монитора. При диагонали в 27 дюймов монитор поддерживает разрешение в 2560*1440 пикселей. При этом частота обновления экрана составляет 144 Гц, что не может не порадовать как геймеров, так и обычного офисного работника.

Время отклика здесь стандартное - 4 миллисекунды.

При своих габаритах в 614 миллиметров по высоте и 730 миллиметров по ширине, дисплей выглядит мега компактным. Такое впечатление создается из-за “безрамочности”: у монитора по бокам и сверху практически нет рамок, лишь снизу небольшая полоса.

Управление осуществляется специальным джойстиком, который расположен на задней стенке монитора. Удобное решение для тех, кому надоело нащупывать кнопки снизу.

А теперь перейдем к самой главной фиче - креплению. Для того, чтобы освободить по максимуму место на рабочем столе в Samsung придумали специальное крепление в виде импровизированных тисков. То есть, монитор практически не занимает место на столе и для того, чтобы его зафиксировать, не придется сверлить стену под специальные крепления.

Также с помощью специальных механизмов ножку монитора можно сгибать в двух местах - нижний механизм отвечает за возможность опустить дисплей вперед и внизу, а верхний - за поворот самого дисплея.

После установки монитора мы сразу же отметили количество свободного места, которое появилось на столе. При этом сама установка заняла максимум 10 минут времени. Выбрали место, прикрутили “тиски” к столу и все, монитор готов к работе.

Еще нас очень порадовали специальные ячейки в конструкции ножки, куда можно спрятать кабели. Вроде бы мелочь, а все же приятно, что взгляд не натыкается на торчащие во все стороны провода.

По сути, этот монитор универсален - он подойдет как для офисов, так и для домашнего использования. Точно можем сказать, что его оценят геймеры, которым всегда на столе нужно как можно больше свободного пространства.

Если вам вдруг кажется, что 27” - это не для вас и хочется чего-то побольше, то в линейке Space есть модель с 32-дюймовым экраном.

Модель №2: Монитор с изогнутым дисплеем, LC27R500

Вторая линейка, которую показали в Samsung - это целая “толпа” мониторов с изогнутыми дисплеями. Отличаются они размерами и техническими данными, так что душе здесь есть где разгуляться:

LC49RG90 - широкая модель (на секундочку, 49 дюймов!) с разрешением Dual QHD 5120×1440;

LU32R590C – первый в мире 32-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 4K UHD, предназначенный для создателей контента;

LC27R500 - Full HD изогнутый безрамочный монитор с двойным интерфейсом.

Так как столы у нас в редакции не особо большие, решили потестировать последнюю модель из списка - изогнутый безрамочный монитор с двойным интерфейсом.

Первое, что бросилось в глаза после установки - монитор, не смотря на то, что крепится на стандартной ножке, занимает не так много места, как кажется поначалу. Все в пределах габаритов стандартного дисплея. Но эта изогнутость...

В общем, представьте себе, что вы сидите в кинотеатре. Громадный экран, удобные кресла, вот это вот все. Ощущения от монитора приблизительно такие. Даже обычные видосики на YouTube вызывают массу восторга, ведь за счет конструкции дисплея эффект погружения в виртуальный мир намного больше. А если еще в меню среди пресетов выбрать настройку для кино или игр, то тогда вашему восторгу совсем не будет предела.

И вот вроде бы характеристики у этой модели средние (разрешение экрана - 1920*1080, частота обновления - 60 Гц), а воспринимается абсолютно по-другому.

Кстати, о восприятии. Многие боятся, что за счет изогнутости дисплея, у него якобы уменьшается угол обзора. Проверили, все нормально видно. Да и в технических характеристиках этот вопрос выделен отдельно: черным по белому написано, что максимальный угол обзора по горизонтали и вертикали - 178°.

Признаемся честно, что двойной интерфейс мы особо не тестировали, так как нам и смысла то не было, но кому-то эта функция точно может понадобится. Смысл в том, что в меню вы можете разделить экран на два.

Итог

При выборе нового монитора вам придется немного поразмыслить, чего же вы хотите больше: больше свободного места на рабочем столе или ощущения большего погружения в виртуальную реальность. И это будет сложный выбор, так как обе серии отлично себя показывают во время использования и у каждой из них есть свои преимущества перед другой. Мы свой выбор уже сделали, так что теперь вам решать.







