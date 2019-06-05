Китай хочет послать миссию на Марс в 2020 году

Марсоход и орбитальный модуль уже на стадии создания.

Китай продолжает придерживаться расписания, в соответствии с которым подготовка первой независимой миссии к Красной планете должна завершиться к середине 2020 г., когда откроется окно для запуска, сообщает руководство космической отрасли Поднебесной.

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«Космический аппарат марсианской миссии, отправка которой запланирована на 2020 г., в настоящее время находится на этапе интеграции основных блоков», - сказал Ван Чи, директор Национального центра космических наук (National Space Science Center, NSSC), расположенного в Пекине.

Эта амбициозная миссия состоит из орбитального аппарата и ровера, которые будут нести в общей сложности 13 модулей научного оборудования. Центр NSSC будет принимать участие в интеграции этих инструментов с остальными частями космических аппаратов.

Орбитальный модуль будет оснащен камерой высокого разрешения, сравнимой с камерой HiRise, установленной на борту орбитального марсианского аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, камерой среднего разрешения, радаром подповерхностного зондирования, спектрометром для изучения минералогического состава грунта, анализаторами заряженных и нейтральных частиц, а также магнетометром.

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240-килограммовый ровер, который весит примерно в два раза больше китайских лунных роверов серии «Юйту», будет оборудован георадаром, мультиспектральной камерой, инструментом под названием Laser Induced Breakdown Spectroscopy instrument, а также приборами для измерения параметров местного климата и магнитных полей.

Для посадки ровера были выбраны предварительно две зоны на поверхности Красной планеты (на фото). Запуск миссии удастся произвести только при помощи китайской тяжелой ракеты-носителя «Великий поход-5», однако стоит отметить, что эта ракета еще до сих пор ни разу не взлетала в воздух с момента аварии, случившейся в 2017 г. В случае если запуск аппарата не состоится в июле-августе 2020 г., следующее стартовое окно откроется только через 26 месяцев.

Напомним, ранее о планах покорения Марса и Луны сообщило NASA, наметив миссии на 2020 год.

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