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Видео дня: Как в Украине судят полицейских и МастерШеф - Финал

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Попали в голову ребенку, а мера пресечения - домашний арест

В Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские стреляли по жестяных банках и попали в голову ребенку. 5-летний мальчик играл на детской площадке. Подробности в видео от СТБ.

ФИНАЛ. МастерШеф. Профессионалы

Уже за несколько мгновений вы узнаете, кто же стал победителем проекта Мастер Шеф Профессионалы 2019 и забрал домой приз в один миллион гривен!
Сегодня шестерым финалистам предстоит пройти еще три испытания для того, чтобы судьи окончательно решили, кто из участников – Алик Мкртчян, Юрий Негрич, Екатерина Пескова, Павел Серветник, Юлия Прохода или Саша Абрамов – достоин звания лучшего в Шефа страны!

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В первом конкурсе кулинарам придётся показать свою скорость и умение в точности воспроизводить известные блюда, второе испытание познакомит нас с кухнями всех континентов мира, а финальное задание покажет весь креатив финалистов в их авторских работах!

Ну и конечно же – объявление победителя, на котором соберутся все выбывшие конкурсанты, а также родственники претендентов на победу, чтобы поддержать своих любимцев!

Кто станет триумфатором вечера и станет первым победителем в истории шоу МастерШеф. Профессионалы?

Напомним, днем ранее в тренды попали Закрытие канала BadComedian и бой Джошуа и Руиса.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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