Покупатели не заинтересованы в iPhone 11 - аналитика

Больше интереса к iPhone с 5G.

Некоторые производители смартфонов уже выпустили модели с поддержкой стандарта связи 5G. Другие собираются сделать это в нынешнем году. В США операторы связи AT&T и Verizon предлагают сети 5G в крупных городах и распространение будет продолжаться. Пользователи Verizon могут приобрести Samsung Galaxy S10 5G или подключить модуль к смартфонам Moto Z3 и Moto Z4. Оператор Sprint также уже запустил собственную сеть 5G с доступом к ней через смартфоны LG V50 ThinQ 5G, Samsung Galaxy S10 5G, HTC 5G Hub. Оператор T-Mobile тестирует 5G в сердце США, на Манхэттене, а скоро начнёт принимать предварительные заказы на Samsung Galaxy S10 5G.

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Однако, в США главным смартфоном является iPhone. Apple обычно любят расхваливать за инновации, но если приглядеться, в смартфонах этой компании всё появляется позже, чем у других. Лицевая разблокировка здесь не была первой, защита от воды и пыли, беспроводная подзарядка и многое другое вперёд выпустили многочисленные китайские производители. Сканеры отпечатков пальцев внутри экрана пока отсутствуют и неизвестно, нужны ли они. Так же произойдёт и с поддержкой 5G. В лучшем случае модели iPhone для этих сетей будут выпущены в 2020 году.

С распространением аппаратов для сетей 4G Apple также не торопилась. Первым смартфоном вообще на 4G стал HTC Thunderbolt в марте 2011. Среди iPhone первым таким был iPhone 5 в сентябре 2012. Кроме того, у Apple сейчас нет достаточного количества модемов 5G. Только в апреле компания заключила сделку с Qualcomm, прекратив судебные разбирательства.

Среди владельцев iPhone в США был проведён опрос. Результаты показали большой интерес к iPhone 5G. 18% опрошенных готовы заплатить за такой аппарат до $1200. В будущем этот интерес может только увеличиваться, когда владельцы iPhone будут смотреть, как обладатели Android-смартфонов наслаждаются высокими скоростями доступа в интернет.

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Однако, нынешней осенью будут выпущены как минимум три iPhone без 5G. В результате их не особо ждут. Внешний вид у них должен остаться как у прошлогодних аппаратов, разве что задние камеры войдут в состав квадратного модуля в верхнем левом углу корпуса. Тут может появиться двунаправленная беспроводная подзарядка, чтобы от смартфона можно было заряжать наушники или часы. В связи с этим ожидается рост ёмкости аккумуляторов. Будут применяться процессоры Apple A13 и модемы Intel.

Если даже продажи новых аппаратов не станут рекордными, аналитики рассчитывают на удачную работу подразделения Apple Services. Оно уже стало самым прибыльным для компании. Сюда входят Apple Music, App Store, Apple Pay, Apple News+, Apple TV+, будущий Apple Arcade, AppleCare и другие приложения и сервисы. В 2016 году оборот этого подразделения был $25 млрд., а в будущем году Apple рассчитывает заработать здесь $50 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 5s и 6 окончательно похоронили.

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