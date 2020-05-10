День в истории: 5 июня - Первый компьютер Apple II и обнаружение СПИДа

В этот день, 5 июня, произошли такие события.

Впервые в истории запущен тепловой аэростат

Полет аэростата wikimedia.org

В 1782 году известный французский ученый, математик и астроном, академик Лаланд писал:

“Окончательно доказана полнейшая невозможность для человека подняться или даже держаться в воздухе, добиться этого с помощью машущих крыльев так же невозможно, как и при желании использовать пустотные тела“.

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Тем большая заслуга скромных соотечественников знаменитого ученого, братьев Монгольфье, что они не только на практике опровергли его мнение, но и доказали обратное.

5 июня 1783 года во французском городе Аннонэ состоялся первый публичный полет шара, над конструкцией которого они давно трудились. Воздушный шар братьев Монгольфье был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара достигала 15 метров, объем – 2200 кубических метров, а весил он более 200 кг. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров.

Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на монгольфьере почти полчаса. В 1906 году были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный американским газетным магнатом Гордоном Беннетом.

В 1930-1940-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок Дирижаблестрой (ныне подмосковный город Долгопрудный), откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей. Советские пилоты совершали полеты в скрытой гондоле на высоту 11-12 км, большой продолжительности и дальности – с посадками в Казахстане и Сибири. И хотя в международных состязаниях они не участвовали, им удалось установить много мировых рекордов.

СПИД

ВИЧ vesti.ru

Заболевание «чумой 20 века» было впервые обнаружено в 1981 году в США. Врачей обеспокоило резкое возрастание пневмонии у молодых людей, что было вызвано пневмоцистой – микроорганизмом, который обычно не вызывает воспалительных процессов.

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5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М.Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека.

Путем тщательных анализов американские исследователи определили существование неизвестного доселе синдрома, который в 1982 году получил название Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS) – синдром приобретенного иммунодефицита.

В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в парижском институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США).

В 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название – «вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ). Были установлены и пути заражения ВИЧ: половой, который является доминирующим, при внутривенном введении наркотиков и передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку.

Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. Медики и ученые пока что не нашли способ полностью вылечить болезнь. Сегодня в мире применяется более 10 препаратов, позволяющих только улучшить самочувствие больных ВИЧ-инфекцией и немного продлить им жизнь.

Напомним, что ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Первый персональный компьютер Apple II

Apple II wikimedia.org

Первые компьютеры Apple II (Apple ][), появившиеся в продаже 5 июня 1977 года, были оснащены процессором MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц, 4 КБ ОЗУ (расширяемыми до 48 КБ), 4 КБ ПЗУ, содержавшее монитор и интерпретатор Integer BASIC (он же Basic для целочисленных операций), интерфейсом для подключения кассетного магнитофона.

Текстовый, 24 строки по 40 символов, чёрно-белый. Символы могли быть обычными, инверсными и мигающими;

Графический монохромный с разрешением 280×192, и цветной с разрешением 140×192 пикселя при 6 цветах. Первые 2 года производства Apple-II число цветов было всего 4. Затем путём несложной коррекции (опубликованной в журнале «Byte» в 1980) цветов стало 6. Цвет имел существенные ограничения.

Точки в чётных столбцах экранного байта могли быть черными, фиолетовыми или голубыми, а точки в нечётных столбцах могли быть черными, зелеными или красными. Невозможно смешать цвета зеленый и голубой, зеленый и красный, или фиолетовый и красный в том же самом экранном байте. Если бит 0, то соответствующая точка погашена, а две “единичные“ точки расположенные рядом всегда отображаются белыми, даже если они относятся к различным байтам. Для текста такой цвет не годится, а для игр это означает лишь, что цветовое разрешение - вдвое ниже (140×192).

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Допускались смешанные режимы, в которых 4 нижние строки экрана отводились под текст, а оставшаяся верхняя часть — под графику высокого или низкого разрешения. Всего использовались две страницы по 8 КБ для графики высокого разрешения, и две по 1 КБ — для текста либо графики низкого разрешения. Эти страницы располагались по фиксированным адресам ОЗУ и, если соответствующий видеорежим не использовался, могли использоваться как обычное ОЗУ. Во время обратного хода луча развёртки видеоконтроллер продолжал инкрементировать адреса памяти, из-за чего после каждой текстовой или графической строки в памяти располагались неиспользуемые байты (некоторые программы использовали их для хранения своих данных).

Для синхронизации доступа к ОЗУ процессора и видеоконтроллера Стив Возняк догадался использовать уникальную особенность моторолла-производных процессоров, в которых в каждом периоде процессор обращается к ОЗУ только половину периода (во второй половине периода он выполняет внутренние операции и шина свободна). Это позволило избежать применения циклов ожидания, что характерно для бытовых компьютеров на 8080/Z80.

Для подключения монитора либо телевизора (через модулятор) использовался композитный видеовыход в формате NTSC. В компьютерах, продававшихся в Европе, использовался дополнительный кодер PAL, размещённый на плате расширения.

Звук обеспечивался динамиком, управляемым через регистр в памяти (использовался 1 бит).

Компьютер имел 8 слотов расширения, 1 из которых один обычно занимала плата расширения ОЗУ, остальные же, как правило, использовались для обеспечения ввода-вывода (последовательные и параллельные порты, контроллеры внешних устройств).

Начальная розничная цена компьютера составляла 1298 долларов США с 4 КБ ОЗУ, либо 2638 долларов за модель с 48 КБ.

С тем, чтобы отразить уникальную на тот момент особенность — цветную графику, логотип на корпусе компьютера содержал цвета радуги. Этот логотип компания сохраняла до начала 2000 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали опасный вирус и Марианские острова.