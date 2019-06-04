Проект космического самолета Stratolaunch закрыли

В космос самолет летать не будет.

Stratolaunch Systems, космическая компания, основанная покойным миллиардером и соучредителем Microsoft Полом Алленом, сокращает штат и отказывается от планов совершать космические и орбитальные полеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

Компания Stratolaunch — это подразделение частной инвестиционной компании Аллена Vulcan Inc.

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Оно создавало авиационно-космическую систему «воздушного старта» Stratolaunch по доставке грузов в космос, включая углеродно-композитный самолет-носитель с самым большим в мире размахом крыльев в 117 метров и шестью двигателями. Впервые самолет взлетел в апреле.

Представитель Stratolaunch Systems первоначально заявил, что у компании «нет никаких новостей или объявлений по этому поводу на сегодняшний момент». Однако позже было заявлено, что «Stratolaunch остается в рабочем состоянии», отказавшись от дальнейших комментариев. Согласно одному из источников Reuters, компания Vulcan Inc ищет возможность продажи активов и интеллектуальной собственности Stratolaunch.

В январе, через три месяца после смерти Аллена, Stratolaunch заявила, что она отказывается от ракетостроительной составляющей и сосредоточится на своем самолете-носителе. По состоянию на 1 апреля в Stratolaunch числился только 21 сотрудник, по сравнению с 77 в декабре прошлого года. Большинство оставшихся сотрудников были сосредоточены на завершении испытательного полета самолета-носителя.

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В августе 2018 года в Stratolaunch заявили, что ракета средней грузоподъемности, которую они разрабатывают, взлетит уже в 2022 году, а вариант с большей грузоподъемностью находится на ранних стадиях разработки. Представители компании также заявляли, что проектируют многоразовый космический самолет для перевозки грузов на Землю и с Земли, а также последующий пассажирский вариант системы.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы создают многоразовый космоплан.

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