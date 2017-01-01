Созданы самые точные весы в мире

Весы связывают измеряемый вес с электромагнитными величинами через постоянную Планка.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США создали прототип весов, претендующих на мировой рекорд по точности.

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Аппарат назван Kibble в честь Брайана Киббла (Bryan Kibble)из Национальной физической лаборатории Великобритании, который ещё в 1975 году разработал концепцию устройства.

Реальное воплощение Kibble стало возможно после недавнего упразднения физического эталона килограмма и привязки его к постоянной Планка.

Глава проекта Леон Чао пояснил: «После фиксации постоянной Планка массу можно напрямую рассчитать на любом уровне, а килограмм теперь стоит считать лишь исторически уникальным эталоном». В Kibble вес испытательной массы точно компенсируется силой, возникающей при прохождении электрического тока через катушку с проволокой, погруженную в окружающее ее магнитное поле. Фактически, Kibble связывает измеряемый вес с электромагнитными величинами через постоянную Планка.

Напомним, ранее физики создали самый быстрый двигатель во Вселенной.

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