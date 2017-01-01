Apple создала операционную систему для iPad

Называться она будет iPadOS.

Компания Apple представила новую операционную систему iPadOS. Как и понятно из её названия, ОС разработана специально для планшетов iPad.

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iPadOS основана на той же платформе, что и iOS. Она дополнена новыми функциями, созданные специально для большого экрана и более широких возможностей iPad, предлагая новые способы работы с приложениями сразу в нескольких окнах, больше информации на обновлённом главном экране и новые варианты использования Apple Pencil.

Операционная система получила обновлённый режим Split View для одновременной работы с несколькими файлами и документами в одном и том же приложении и Slide Over для быстрого просмотра контента из разных приложений и переключения между ними. С помощью Apple Pencil теперь можно размечать и отправлять целые документы, электронные письма или веб-страницы на iPad простым смахиванием с края экрана. На обновлённой панели инструментов можно выбирать инструменты для творчества, цветовые палитры, формы, инструменты для удаления объектов или новый инструмент для стирания части штриха по пикселям, а также линейку для проведения идеально прямых линий. А передовые алгоритмы предиктивного ввода и оптимизации позволили сократить отклик до 9 мс.

В iPadOS увеличились скорость и удобство редактирования текста. Она обзавелась тёмным режимом, возможностью установки системных пользовательских шрифтов, новой плавающей клавиатурой и более функциональным приложением Фото, а в Картах появился новый режим просмотра, созданный с нуля.

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