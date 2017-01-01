Видео дня: Закрытие канала BadComedian и бой Джошуа и Руиса
В трендах - спорт и цензура на Ютуб.
[BadComedian] - Закрытие канала
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Евген Баженов был атакован студией Kinodanz, которую поддерживает министр культуры РФ Мединский и само министерство культуры РФ.
На эту тему Евген записал видео, в котором рассказывает про суды и возможное закрытие канала.
Джошуа-Руис: Видео нокаута, реакция Уайлдера, Льюиса и Формана
Краткий обзор сенсационного боя, в котором Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа.
Напомним, днем ранее в тренды попали Травма детства и Жигуль - пародия.
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