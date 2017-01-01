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Видео дня: Закрытие канала BadComedian и бой Джошуа и Руиса

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В трендах - спорт и цензура на Ютуб.

[BadComedian] - Закрытие канала

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Евген Баженов был атакован студией Kinodanz, которую поддерживает министр культуры РФ Мединский и само министерство культуры РФ.

На эту тему Евген записал видео, в котором рассказывает про суды и возможное закрытие канала.

Джошуа-Руис: Видео нокаута, реакция Уайлдера, Льюиса и Формана 

Краткий обзор сенсационного боя, в котором Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа.

Напомним, днем ранее в тренды попали Травма детства и Жигуль - пародия.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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