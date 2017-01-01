Apple показала новый Mac Pro с космическим дизайном и ценником

За скромную конфигурацию просят почти 6 тысяч долларов.

Оригинальный Mac Pro был представлен в 2006 году и представлял собой традиционный компьютерный блок. После ухода Стива Джобса (Steve Jobs) в мир иной компания Apple представила в 2013 году радикально обновлённый Mac Pro, выполненный в компактном цилиндрическом глянцевом корпусе с турбинным охлаждением и призванный показать, что профессиональные устройства тоже могут быть эстетичными и «домашними».

Mac Pro 2019 apple.com

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Однако Mac Pro в новом дизайне не только сразу получил прозвище «мусорная корзина», но и с практической стороны оказался неудачным решением: очень серьёзные ограничения по размеру компонентов и температурным условиям не позволяли владельцам делать модернизации, а Apple — проводить актуальные обновления и предоставлять наиболее мощные конфигурации. В результате пользователи, поставленные в столь непрактичные условия, нередко прибегали к использованию ПК в качестве Mac — так называемым конфигурациями Hackintosh. Компания давно признала последний дизайн Mac Pro ошибкой и долгое время обещала, что вернёт в свои профессиональные станции модульный подход.

Наконец это состоялось, и на WWDC 2019 был официально представлен полностью обновленный Apple Mac Pro, который в целом напоминает классический Mac Pro в прямоугольном алюминиевом корпусе с двумя ручками сверху, прозванном «тёркой для сыра». При этом конструкция и интерьер компьютера претерпели изменения для решения одной из главных проблем уходящего Mac Pro.

Mac Pro 2019 apple.com

Теперь компьютер сможет оснащаться процессором Intel Xeon, обладающим до 28 ядер и мощностью до 300 Вт, эффективными и громоздкими системами охлаждения для работы чипов в полную силу и при умеренном шумоизлучении. Объём оперативной памяти теперь ограничен максимальным пределом в 1,5 Тбайт — предусмотрено 12 слотов DIMM с 6 каналами. В наличии 8 слотов PCI Express, половина из которых имеют удвоенную ширину для установки плат расширения большего размера. Два порта USB-C (Thunderbolt) и два порта USB-A разместились на тыльной панели системы, а ещё два USB-C (Thunderbolt) — на верхней стороне, рядом с кнопкой включения.

Mac Pro 2019 apple.com

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В Mac Pro нельзя устанавливать жёсткие диски (помимо внешних, конечно) — архитектура хранилища данных полагается на SSD-накопители с максимальным общим объёмом до 4 Тбайт. За шифрование данных отвечает особый сопроцессор безопасности Apple T2, гарантирующий запуск лишь доверенного ПО даже на самом низком уровне.

Apple представила модуль расширения MPX, использующий не только стандартный разъём PCI Express, но и дополнительный слот для высокоскоростного подключения и подачи ещё 475 Вт питания. В MPX встроена шина Thunderbolt 3 для расширения возможностей подключения внешних устройств (до 12 портов). В пределе модуль MPX представляет собой гигантскую карту PCIe, занимающую 4 слота и всю ширину корпуса. Все видеокарты для Mac Pro будут предлагаться в исполнении MPX: сегодня доступны варианты AMD Radeon Pro 580X, Radeon Pro Vega 2 и Radeon Pro Vega 2 Duo, причём пара последних модулей предлагает общую вычислительную мощь в 56,8 Тфлопс, что в 10 раз больше производительности 580X, не говоря уже о 128-Гбайт массиве видеопамяти HBM2.

Mac Pro 2019 apple.com

Для работы с видео Apple предлагает специализированный модуль, ускоряющий до трёх потоков ProRes в разрешении 8K/30p или 12 потоков ProRes 4K/30p одновременно, исключая необходимость в использовании Proxy.

Всё это требует существенного энергопотребления, поэтому для нового Mac Pro предусмотрен блок питания мощностью 1,4 кВт. Три больших вентилятора располагаются за передней алюминиевой решеткой и вместе с вентилятором блока питания продувают корпус и обеспечивают интенсивное охлаждение всех компонентов системы, при этом Apple утверждает, что компьютер остаётся тихим.

Mac Pro 2019 apple.com

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Каркас корпуса выполнен из двух изогнутых стоек из нержавеющей стали, на которые крепятся панели и компоненты. Внешний кожух выполнен в виде купола, накрывающего систему сверху и закрепляемого единственной удобной ручкой. В нижней части могут быть установлены колёса для лёгкой транспортировки.

Продажи Mac Pro начнутся осенью по стартовой цене в $5999, предусматривающей довольно скромную конфигурацию с 32 Гбайт оперативной памяти, 8-ядерным процессором Intel Xeon, графикой Radeon Pro 580X и 256-Гбайт SSD.

Mac Pro 2019 apple.com

Наряду с новым Mac Pro компания также представила в аналогичном стиле передовой 32" монитор Pro Display XDR с разрешением 6K, стартовая цена которого составляет примерно $4999 долларов (без продвинутой подставки Pro Stand). Также Apple официально анонсировала новую версию macOS 10.15 под названием Catalina с поддержкой приложений iPad.

Mac Pro 2019 apple.com

Напомним, ранее Apple анонсировала онлайн-кинотеатр и кредитную карточку.

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