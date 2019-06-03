Студент придумал V-образный пасажирский самолет

И его уже хотят создавать.

Студент Берлинского технического университета Джастас Бенад придумал пассажирский лайнер необычной формы, которым уже заинтересовалась нидерландская авиакомпания KLM. Самолет состоит фактически из двух фюзеляжей, которые расположены под углом друг к другу и соединены одной кабиной пилотов.

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Разработкой занимается Делфтский технический университет. Самолет должен стать значительно экономичнее современных лайнеров. К примеру, он будет на 20% потреблять меньше топлива по сравнению с Airbus A350-900, а на борт самолета поместится схожее число пассажиров — 314 человек. Для лайнера не придется переделывать нынешнюю инфраструктуру аэропортов.

Масштабная модель совершит пробный полет уже в сентябре, а в октябре на выставке в амстердамском аэропорту Схипхол публике представят макет салона.

Если все пойдет как планируется, серийный самолет поступит на коммерческие рейсы в промежутке между 2040 и 2050 годами.

Напомним, ранее сообщалось, что был испытан самолет с самыми длинными крыльями.

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