Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Студент придумал V-образный пасажирский самолет

Комментариев: 3
И его уже хотят создавать.
V-образный самолет
V-образный самолет
unilad.co.uk

Студент Берлинского технического университета Джастас Бенад придумал пассажирский лайнер необычной формы, которым уже заинтересовалась нидерландская авиакомпания KLM. Самолет состоит фактически из двух фюзеляжей, которые расположены под углом друг к другу и соединены одной кабиной пилотов.

Читай также: Студент пожаловался на адские условия на заводе, собирающем iPhone

Разработкой занимается Делфтский технический университет. Самолет должен стать значительно экономичнее современных лайнеров. К примеру, он будет на 20% потреблять меньше топлива по сравнению с Airbus A350-900, а на борт самолета поместится схожее число пассажиров — 314 человек. Для лайнера не придется переделывать нынешнюю инфраструктуру аэропортов.

Масштабная модель совершит пробный полет уже в сентябре, а в октябре на выставке в амстердамском аэропорту Схипхол публике представят макет салона.

Если все пойдет как планируется, серийный самолет поступит на коммерческие рейсы в промежутке между 2040 и 2050 годами.

Напомним, ранее сообщалось, что был испытан самолет с самыми длинными крыльями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: самолет, проект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.06.2019, 18:29
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 03.06.2019, 18:06
Какл хренов, однако украинские летчики до сих пор летают на самолетах Су-27 и МиГ которые делали рабы их СССР, да и инфраструктура которой ты ползуешься сделали тоже они.
гость  (аноним)  03.06.2019, 18:06
Оценка:  0
гость
03.06.2019, 17:50 - валагоцкий ны наш аффиоканстругтар ту вашу кацапскую Хлунь делали рабы сэсэсэр, А это немецкий студент.
ВоблаВологда  (аноним)  03.06.2019, 17:50
Оценка:  -2
ВоблаВологда
Бред сивой кобылы. Все 314 пассажиров, в случае аварии будут выходить в одни двери. Напомнил мне прожект времен СССР, экраноплан Лунь, взлетел ходовой макет, но в серию так и не пошел.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь