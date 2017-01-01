В какой бассейн упасть больнее: Эксперименты

Во что больнее падать: желе, бумагу, шарики с водой или тесто?

Блогеры из It's Mamix решили проверить, в какой бассейн падать мягче всего: желе, бумагу, шарики с водой, тесто или поролон.

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Они решили сделать четыре этапа, в ходе которых будет повышаться уровень высоты, на которой находится площадка, с которой ребята прыгают в бассейны. Соответственно, чем дальше - тем меньше бассейнов, так как в ходе каждого этапа ребята выбирают, какие они оставят, а какие уберут. До последнего этапа в 3 метра высота дошли только два бассейна.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?

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