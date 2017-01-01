Видео дня: Травма детства и Жигуль - пародия

В трендах - пародии и личная история.

ТРАВМА ДЕТСТВА (Анимация)

Блогер Dobryak решил выгрузить довольно личную историю про одну из травм детства, связанной с одной историей в школе в формате анимации.

"Надеюсь зайдет и я не сильно переборщил с грустинкой", - написал автор.

Жигуль - ПАРОДІЯ

На канале SILIRADA появилась пародия на песню Димы Билана - Молния, которую назвали Жигуль.

Видео набрало более 700 тысяч просмотров за два дня.

Напомним, ранее в тренды попали Выпускной 2019 и Гражданская оборона.

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