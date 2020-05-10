День в истории: 3 июня - Второй выход в открытый космос и изобретение парашюта

В этот день, 3 июня, произошли такие события.

Первый европеец пересек горы Аппалачи

«Открытие Миссисипи», американское полотно 1847 года. wikipedia.org

Конкистадор Эрнандо де Сото получил назначение губернатором Кубы и с девятью кораблями и 620 людьми предпринял завоевательный подход в Северную Америку. Высадился на берегу Флориды 30 мая 1539 года, обследовал залив Тампа и устье реки Саванна. Первую зимовку де Сото провёл в столице апалачей Анхаике. Дошёл до территории современного штата Южная Каролина, где женщина-вождь племенного объединения Кофитачек предоставила испанцам всё что они требовали, от жемчуга до пищи, однако их главной цели — золота — там не оказалось. Затем он пересёк горы Блу-Ридж.

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3 июня 1540 года Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.

На территории нынешнего штата Алабама экспедиция де Сото попала в индейскую засаду, устроенную вождём племени мабила Тускалусой. В 9-часовом бою испанцы потеряли двести человек, при этом убив несколько тысяч индейцев, и сожгли столицу племени. Победа была пирровой — де Сото потерял четверть лошадей и почти все запасы. Затем, когда он потребовал от изначально дружественно настроенного племени чикасо двести мужчин для восполнения потерь его армии, индейцы отказались и совершили налёт на спящих чужеземцев. Погибло ещё сорок человек, и испанцы потеряли остатки своего вооружения; впрочем, чикасо не стали добивать экспедицию и позволили ей покинуть их земли.

Де Сото, ранее достигший реки Алабамы, 8 мая 1541 года первым из европейцев вышел на берег реки Миссисипи. Он переправился через Миссисипи и продолжил двигаться на запад, выйдя в долину реки Арканзас. Далее маршрут лежал через земли современных Арканзаса, Оклахомы и Техаса. Подхватив во время суровой зимы лихорадку, повернул обратно и умер в Луизиане 21 мая 1542 года. На смертном одре де Сото назначил новым главнокомандующим Луиса де Москосо Альварадо. Поскольку де Сото внушал индейцам, что он бессмертный бог солнца, членам его экспедиции пришлось устроить тайные похороны: завернули тело умершего командира в одеяло, груженное песком, и ночью бросили в Миссисипи. Его спутники вернулись в Мексику в сентябре 1543 года.

День рождения парашюта

Парашют Франсуа Бланшара armflot.ru

Первый эскиз парашюта нарисовал Леонардо да Винчи в 1483 году. «Если у человека есть шатёр из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12, – писал гениальный ученый, – то он сможет бросаться с любой высоты, без опасности для себя».

Парашют Леонардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных снарядов. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты.

Впервые построил и испытал такое устройство французский физик Ленорман, который и дал ему название – «парашют» (от греческого «пара» – против и французского «шюте» – падение).

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Он имел конусообразную форму, был сшит из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеен изнутри бумагой. Несколько десятков тонких строп сходились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. Однако никто из воздухоплавателей так и не воспользовался изобретением, хотя успешные опыты с животными, которых изобретатель сбрасывал на своем парашюте с балкона обсерватории в Монпелье с высоты 26 метров, доказали его надежность.

3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар (1753–1809) продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку.

Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба на землю спустился баран.

Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

А всем профессионалам и любителям авиации в нашей стране известно имя Глеба Котельникова – изобретателя авиационного ранцевого парашюта. Сконструированный им в 1911 году первый в мире парашют для спасения пилотов полностью отвечал требованиям, предъявляющимся к авиационным спасательным средствам того времени.

Сегодня область применения парашютных систем очень широка. Персональные или десантные парашюты используются для десантирования с воздуха, спасения людей и как спортивные снаряды в парашютизме. Применяются также парашюты грузовые, тормозные, стабилизирующие, парашюты космических аппаратов и другие разновидности.

Второй в мире выход в открытый космос

Эдвард Уайт Ruspekh.ru

В 1959-1960 годах американский летчик Эдвард Уайт прошел подготовку в Школе летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) и получил назначение в Отделение авиационных систем на авиабазу Райт-Паттерсон (возле Дейтона, штат Огайо). Именно здесь произошло его первое соприкосновение с космической работой.

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Уайт был пилотом самолета KC-135, который использовался для полетов по параболической траектории для создания кратковременной невесомости. В его самолете готовились к полетам все астронавты первого набора НАСА. В сентябре 1962 года во время второго набора НАСА Уайт прошел все медицинские тесты и был зачислен в группу астронавтов.

3 июня 1965 года в качестве пилота корабля «Gemini-4» он отправился в космос. Во время этого полета Уайт первым из американских астронавтов (и вторым человеком в мире) вышел в открытый космос и в течение 36 минут работал там. Для маневрирования в космосе он использовал ручную реактивную установку. Продолжительность всего полета составила четверо суток.

21 марта 1966 года Эдварда назначили пилотом командного модуля в экипаж первого пилотируемого полета по программе «Apollo». В январе 1967 года во время одной из тренировок в корабле возник пожар, и все члены экипажа, включая Уайта, погибли. Посмертно Эдвард Уайт был награжден Космической медалью почета конгресса США.

Напомним, днем ранее мы вспоминали пигмеев и основание Байконура.