Три частные фирмы отправят посадочные аппараты к Луне

NASA выбрало первые коммерческие фирмы, которые доставят космическое оборудование агентства.

Три компании выбраны в рамках программы повторной высадки человека на поверхность естественного спутника нашей планеты в 2024 г.: Astrobotic, Intuitive Machines и Orbit Beyond.

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Эти фирмы займутся строительством лунных посадочных аппаратов, которые доставят научные эксперименты NASA и оборудование, предназначенное для демонстрации технологий, на поверхность Луны. Эти полеты станут первым шагом амбициозной программы агентства под названием Artemis ("Артемида") по высадке человека на поверхность Луны в 2024 г. Первая миссия, которую обещает подготовить фирма Orbit Beyond, отправится в космос в 2020 г. Запуски аппаратов других двух компаний ожидаются в 2021 г.

Intuitive Machines space.com

NASA предоставило каждой из этих трех компаний, прошедших предварительный конкурсный отбор, финансирование в размере от 75 до 100 миллионов USD на строительство лунного посадочного аппарата.

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NASA еще точно не решило, какая именно полезная нагрузка будет размещена на борту того или иного лендера; агентство планирует принять это решение позднее в этом году. Фирма Astrobotic сообщает, что ее аппарат Peregrine (на фото) будет способен нести до 14 различных модулей оборудования для NASA, а также 14 экспериментов для других заказчиков. На борту аппарата Nova-C компании Intuitive Machines будет размещено 5 модулей оборудования, в то время как лендер Z-01 фирмы Orbit Beyond сможет нести четыре модуля научного оборудования.

Astrobotic space.com

Компания Astrobotic планирует отправить в космос свой посадочный аппарат в июне 2021 г., Intuitive Machines - в июле 2021 г., а Orbit Beyond - уже 27 сентября 2020 г., сообщает NASA.

Напомним, ранее NASA анонсировало возврат на Луну.

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