День в истории: Пигмеи и основание Байконура

В этот день, 2 июня, произошли такие события.

Племя пигмеев

Пигмеи wikipedia.org

Пигмеи упоминаются уже в древнеегипетских надписях III тыс. до н. э., в более позднее время — в древнегреческих источниках (в «Илиаде» Гомера, у Геродота и Страбона).

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Согласно надгробной надписи египетского вельможи номарха Та-сети (Элефантинского нома) и «начальника Юга» Хуфхора, он привёз из экспедиции в Экваториальную Африку своему владыке, фараону VI династии Древнего царства Пиопи II (2279—2219 гг. до н. э.), вступившему на престол ребёнком, «черного карлика», получив от него за это высокую награду. В этой же надписи говорится, что это был не первый «черный карлик», доставленный в Египет с юга, и упоминается другой, доставленный неким Баурджедом для Исети, вероятно, фараона V династии Древнего царства Джедкара Исеси (XXIV век до н. э.), предшественника Пиопи II.

Аристотель считал пигмеев реально существовавшим народом.

В XVI—XVII веках пигмеи под названием «матимба» упоминаются в описаниях, оставленных исследователями Западной Африки.

В XIX веке их существование было подтверждено немецким исследователем Георгом Августом Швейнфуртом, русским исследователем В. В. Юнкером и др., которые обнаружили эти племена в тропических лесах бассейна рек Итури и Узле (различные племена под именами: акка, тикитики, обонго, бамбути, батва).

А в 1910 году в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.

День рождения Чарльза Конрада

Чарльз Питер «Пит» Конрад wikimedia.org

Конрад родился 2 июня 1930 года в Филадельфии, в 1953 году окончил университет в Принстоне со степенью бакалавра наук по авиационной технике. В том же году поступает на службу в ВМС США. Заканчивает школу летчиков-испытателей ВМС США на авиастанции Пэтъюксент-Ривер (Мэриленде), служит летчиком-испытателем. В 1960—1961 — пилот-инструктор школы летчиков-испытателей. (В это время у него был курсант по имени Алан Бин. Пройдёт 8 лет лет, и они вдвоём будут ходить по Луне).

В 1962 году Чарльз Конрад зачислен в группу астронавтов второго набора.

Совершил 4 космических полета. Первый полет с 21 по 28 августа 1965 году выполнял в качестве пилота миссии «Джемини-5». Второй полет с 12 по 15 сентября 1966 года в качестве командира корабля «Джемини-11».

В ноябре 1969 года, через несколько месяцев после исторической посадки на Луну космического корабля «Аполлон-11», на Луну отправился «Аполлон-12» для проведения географических и других научных исследований. Командиром «Аполлона-12» был Чарлз Конрад, пилотом командного модуля — Ричард Гордон, пилотом лунного модуля — Алан Бин. Конрад стал третьим человеком, ступившим на поверхность Луны после Нила Армстронга и Эдвина Олдрина.

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Когда Конрад ступил на лунную поверхность, от него ожидали исторической фразы, подобной той, которую произнёс Нил Армстронг («Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества»), однако Конрад, вспоминая слова Армстронга и намекая на свой небольшой рост, сказал: «Возможно, для Нила он был маленький, но для меня — большой». Позже, уже на Земле, он признался, что поспорил на 500 долларов с Орианой Фаллачи, что произнесёт именно это, чтобы доказать ей, что фраза Армстронга не была навязана ему заранее и что руководство НАСА не программирует астронавтов, когда и что говорить. Он добавил, что деньги брать вовсе не собирался. Но если совсем точно, то фраза Армстронга относилась именно к первому шагу, а Конрад свои слова произнёс, спрыгнув с последней ступени (бортовое время — 115:22:16), ступенька при этом оказалась на уровне его пояса (слово «шаг» он не говорил). Когда же он сделал шаг (115:22:24), он добавил: «О, она мягкая и нежная». Глубина слоя лунной пыли в этом месте была существенно больше, чем в месте посадки первой экспедиции.

Конрад провёл на поверхности спутника Земли в общей сложности восемь часов. Всего же лунный модуль «Аполлона-12» пробыл на Луне 31 час 31 минуту. Астронавты собрали и доставили на Землю 34 килограмма лунной породы, установили доставленную научную аппаратуру и сделали множество фотографий. Также они демонтировали некоторые фрагменты стоявшего недалеко от места посадки беспилотного аппарата «Сервейер-3», прибывшего тремя годами ранее, и доставили их на Землю для изучения свойств материалов после длительного пребывания на Луне. На деталях были обнаружены живые земные микроорганизмы, но скептики возражали, что они были занесены после возвращения, и вопрос остался открытым. За этот полёт Конрад был награждён медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» в 1970 году.

8 июля 1999 года в результате мотоциклетной катастрофы на горной дороге в штате Калифорния 69-летний Конрад получил травмы, которые сначала внешне не выглядели серьёзными, но через 6 часов в госпитале он скончался от внутреннего кровотечения. Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. На похоронах присутствовали многие астронавты времён программы «Аполлон». Это случилось за несколько месяцев до юбилея его полёта на Луну и всего за три недели до торжеств по случаю 30-летия первой лунной миссии.

День рождения космодрома Байконур

Байконур altapress.ru

12 февраля 1955 года было принято Постановление Совета Министров «О новом полигоне для Министерства обороны СССР». С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон № 5» (5-й НИИП МО).

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Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. А Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года – именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационной структуры были утверждены директивой начальника Генерального штаба.

Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева.

С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли (в 1957 году), и первый космический корабль с человеком на борту (в 1961 году).

После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана. Но в 1994 году Байконур был арендован Российской Федерацией сроком на 20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. В январе 2004 года было подписано новое соглашение об аренде космодрома Россией до 2050 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый самолет Дугласа и первое круглосуточное ТВ.

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