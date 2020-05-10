День в истории: 1 июня - Первый самолет Дугласа и круглосуточное ТВ

В этот день, 1 июня, произошли такие события.

Первый управляемый полет на дирижабле

Дирижабль tomsk.ru

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1 июня 1863 года состоялся — первый управляемый полёт на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, лететь против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счёт перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полёт совершался за счёт сброса балласта.

Первый круглосуточный канал

Студия CNN TripAdvisor

В 1970 году предприимчивый американец Роберт Эдвард Тернер (муж голливудской кинозвезды Джейн Фонды) купил две скромные телестанции в Атланте и в Шарлотте. За три года ему удалось превратить их в прибыльную компанию TBS – Turner Broadcasting System, которая к 1975 году вышла на общенациональное вещание.

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В конце 1970-х годов Тернер решил создать круглосуточный кабельный телеканал новостей. Многие его коллеги, занимающиеся телеиндустрией, сочли эту идею совершенно безнадежной и заверяли Тернера, что зрители никогда не будут смотреть такое количество новостей. Однако Тернера это не смущало. В 1979 году он продал Атлантский канал за 20 млн. долларов и вложил их в новый проект.

1 июня 1980 года в 6 часов вечера в Атланте начал вещание круглосуточный кабельный канал новостей CNN – Cable News Network.

Поначалу канал имел всего 1,7 млн. подписчиков и приносил огромные убытки. Однако Тернер не сдавался, а его энтузиазм вдохновлял всех сотрудников. У CNN было одно важное преимущество перед конкурентами: важнейшие события транслировались в прямом эфире, а не в вечерний прайм-тайм, как на других каналах.

В июне 1982 года CNN начал вещание на Японию, в сентябре 1985 года – на Европу. Во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 году канал вел прямую трансляцию из зоны боевых действий в Персидском заливе. Репортажи с места событий собрали наибольшую в истории телевидения зрительскую аудиторию – 10,8 млн. человек.

Сегодня передачи CNN смотрят в более чем 200 странах мира около 1 миллиарда человек.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Гудзонов пролив и день блондинок.