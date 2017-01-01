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Xiaomi выпустила компактный массажер для офиса

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Точечный массажер .
Массажер от Xiaomi
Массажер от Xiaomi
anzhuo.cn

Компания Xiaomi представила через свою платформу коллективного финансирования новой устройство, которое предназначено для точечного массажа. Этот гаджет должен понравиться тем, кто страдает от болей в шейно-грудном отделе позвоночника, в спине, запястьях, коленях и так далее.

Массажер от Xiaomi
Массажер от Xiaomi
anzhuo.cn

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Использовать устройство довольно просто, достаточно приложить его к проблемной зоне и включить. Массажер имеет два режиме работы: 50 или 90 оборотов в минуту. Он также имеет сменные головки, что позволяет с большей эффективностью массажировать разные части тела.

При этом гаджет является очень тихим, производитель заявляет, что он вполне пригоден для использования в офисах. Устройство является беспроводным, а подзарядка осуществляется при помощи док-станции.

Массажер от Xiaomi
Массажер от Xiaomi
anzhuo.cn

Массажер массой 320 г доступен в трех цветах по цене около 18 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила умный обогреватель воздуха.

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Теги: Xiaomi
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