Xiaomi выпустила компактный массажер для офиса

Точечный массажер .

Компания Xiaomi представила через свою платформу коллективного финансирования новой устройство, которое предназначено для точечного массажа. Этот гаджет должен понравиться тем, кто страдает от болей в шейно-грудном отделе позвоночника, в спине, запястьях, коленях и так далее.

Массажер от Xiaomi anzhuo.cn

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Использовать устройство довольно просто, достаточно приложить его к проблемной зоне и включить. Массажер имеет два режиме работы: 50 или 90 оборотов в минуту. Он также имеет сменные головки, что позволяет с большей эффективностью массажировать разные части тела.

При этом гаджет является очень тихим, производитель заявляет, что он вполне пригоден для использования в офисах. Устройство является беспроводным, а подзарядка осуществляется при помощи док-станции.

Массажер от Xiaomi anzhuo.cn

Массажер массой 320 г доступен в трех цветах по цене около 18 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила умный обогреватель воздуха.

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