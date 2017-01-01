У Galaxy Note 10 не будет кнопок и гнезда для наушников

Фаблет должны показать в конце лета или осенью.

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция информации о фаблете Samsung Galaxy Note 10, который в нынешнем году придёт на смену модели Galaxy Note 9.

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Сообщается, в частности, что у аппарата может не быть стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. Это позволит уменьшить толщину корпуса устройства и высвободить дополнительное место для других компонентов.

Кроме того, утверждается, что Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок управления.

Новинка, по слухам, выйдет в четырёх модификациях. Это версии с экраном размером 6,28 дюйма и 6,75 дюйма по диагонали, а также варианты с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) и без.

В тыльной части Galaxy Note 10, если верить имеющимся данным, будет установлена четверная камера. Она объединит три традиционных датчика изображения и сенсор Time-of-Flight (ToF) для получения данных о глубине сцены.

Официальная презентация новинки состоится в третьем квартале текущего года — в августе или сентябре.

Напомним, ранее Samsung запатентовал дисплей с дырками.

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