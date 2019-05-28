Видео дня: Выпускной 2019 и Гражданская оборона

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Выпускной 2019 - как прошел последний звонок в школе и выпускной бал после ЗНО?

Пока в школе готовятся к ЗНО и выпускному, Дизель студио собрала самые юморные сценки из школьной жизни в одну подборку.

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Школьник будет решать семейные задачки. Например почему папа уже 3 месяца не радует маму.

Родители отправят детей в выпускной круиз. Классный руководитель окажется за бортом уже в первые минуты.

Инфляция куда не кинь. Мужика шокируют цены на тетрадки и карандаши.

Челленджи дошли до школ. Учителя устроят голый флешмоб.

Гражданская оборона

Смотрите онлайн в новом выпуске «Гражданской обороны» от 28.05.2019:

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Переехали и…разочаровались! Что сегодня о жизни в Крыму говорят те, кто переехал сюда после аннексии?

Новые запреты или импортозамещение вошло в стадию маразма. «Мираторг» - новый успешный бизнес проект Кремля.

Тем временем Россия оказалась в огне! И это совершенно не метафора. Россия в огне! Почему федеральные СМИ замалчивают масштабы бедствия, охватившего РФ?

– все подробности в новом выпуске программы «Гражданская оборона» от 28.05.2019

Факты… Свидетельства … Доказательства…

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф. Профессионалы и Холостяк 9 – Выпуск 12.

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